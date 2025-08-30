翁倩玉消失半世紀的「萬博神作」復活！　現身見證自曝：女主角兼造型師

記者蕭采薇／台北報導

太狂啦！ 今年全球都在瘋的「大阪・關西世博會」話題燒不停，沒想到，第21屆大阪亞洲電影節直接「神預言」，竟然把一部來自台灣、1970年拍攝的「萬博神作」數位修復版《萬博追踪》選作開幕片！更讓人尖叫的是，這部電影的女主角，竟然是當年才20歲的「凍齡女神」翁倩玉。

▲《萬博追踪》女主角由旅日巨星翁倩玉擔綱主演。（圖／國家影視聽中心提供）

這部《萬博追踪》可說是超珍貴的「時光膠囊」，它完整記錄了1970年萬國博覽會的真實場景，簡直是「世博迷」的夢幻逸品！電影在55年後重回大阪大銀幕，立刻引爆影迷和世博迷的熱烈討論，而翁倩玉本人的魅力更是無法擋，開幕首映現場直接「滿座爆棚」，一票難求，想看還得靠搶！

大阪亞洲電影節開幕當晚，現場氣氛嗨到最高點！《萬博追踪》數位修復版的世界首映，不僅是該影展首次以經典修復片作為開幕片，台灣影視聽中心團隊還特別製作了限量紀念貼紙，讓現場貴賓直呼「好可愛！」

▲翁倩玉拍攝《萬博追踪》時，只有20歲。（圖／國家影視聽中心提供）

而首映的最高潮，當然就是「玉女國寶」天后翁倩玉親臨現場參與映後座談！她一上台就用台日雙語熟練地向觀眾問好，親切甜美的模樣瞬間引爆熱烈掌聲。翁倩玉笑著回憶：「《萬博追踪》這部電影呈現當時人們對未來嚮往，畫面色彩時尚、豐富，非常迷人。」

她也爆料20歲時的自己，在片中百變的髮型竟然是「親手打造」！更難忘的是，當時為了拍片，她還得穿著高跟鞋在北海道雪地裡狂奔，「一踩下去雪裡，高跟鞋就陷下去！」生動的描述讓全場哄堂大笑，彷彿昨日重現！

▲《萬博追踪》自55年後回到大阪重返大銀幕，引起關注熱議。（圖／國家影視聽中心提供）

國家電影及視聽文化中心董事長褚明仁也和翁倩玉一同見證了這歷史性的一刻。褚明仁表示，自己也是「萬博世代」的觀眾，回憶起55年前在台灣看萬博開幕轉播的景象，如今能和大家一起回味，心情真的又激動又開心。他也強調，修復電影不只是還原故事，更是「還原時代的靈魂」。

這次大阪亞洲電影節的正式海報，竟然直接把《萬博追踪》的劇照當作主視覺，可見這部片在日本的地位有多高！日媒更把這部片封為「幻の映画」（夢幻電影），因為它在1970年後就很少有機會公開亮相。

▲翁倩玉、國家影視聽文化中心董事長褚明仁，見證《萬博追踪》重返大銀幕的動人時刻。（圖／國家影視聽中心提供）



節目總監暉峻創三透露，他早在2003年就對《萬博追踪》印象深刻，但當時因為拷貝損壞嚴重，只好忍痛放棄。這次多虧了台灣影視聽中心趕在影展前完成數位修復，才讓這部「充分發揮翁倩玉作為當紅明星的特質，娛樂性、歌舞性與奇觀性兼具的作品」得以重見天日，他更是高度肯定台灣影視聽中心的專業修復功力！

▲翁倩玉拍攝《萬博追踪》時，只有20歲。（圖／國家影視聽中心提供）

除了《萬博追踪》，這次大阪亞洲電影節也選映了多部由台灣影視聽中心修復的經典電影，包括臺日合導的特攝片《神龍飛俠》、台語片《再會十七歲》、台灣青春電影《拒絕聯考的小子》等，讓日本觀眾一次看個夠，感受台灣電影的魅力。