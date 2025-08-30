對《阿凡達：火與燼》票房有信心！詹姆斯卡麥隆吐露製作幕後心聲

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢名導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的第三部《阿凡達》系列新片《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash）即將於12月上映。他日前受訪時，難得回顧了這段長達20年的製作旅程，暢談自己對電影未來的想法。他坦言已把一生心血投注在《阿凡達》系列上，如今站在「十字路口」，既感到自豪，也更加珍惜時間。

▲《阿凡達：火與燼》即將在今年上映。（圖／二十世紀影業提供）

卡麥隆早在30多年前便萌生《阿凡達》的構想，大約20年前才正式啟動籌備，並在2009年推出首部曲，至於2022年上映的《阿凡達：水之道》以及即將與觀眾見面的《火與燼》，則是8年同時開拍。他笑著表示第一集宛如「一場惡夢」，第二集依舊手忙腳亂，但到了第三集終於能順利推進，「我甚至要捏自己一下確認這不是夢，因為一切進展太順利了，這部電影會很精采。」對成品充滿信心。

▲卡麥隆對於第三部相當有信心。（圖／二十世紀影業提供）

對於外界最關心的後續進度，卡麥隆透露，《阿凡達》系列的第四、第五部劇本都已完成，分別計畫在2029年與2031年上映。不過目前他專注於完成《火與燼》，該作被視為今年最有希望衝上票房冠軍的大片。