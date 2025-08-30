伊能靜鏡頭前誇庾澄慶「善良人品好」！　小哈利反應曝光

記者王靖淳／綜合報導

星二代「小哈利」庾恩利是藝人伊能靜和前夫庾澄慶的兒子，最近他推出首支單曲〈nihilistic joy〉，並和媽媽同框宣傳新歌，以及大方分享自己的感情觀，除了自招母胎單身之外，伊能靜也罕見地在鏡頭前談論前夫庾澄慶，並誇獎對方善良、人品好。

▲庾恩利自爆母胎單身。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主）

伊能靜在影片中透露，自己其實很少跟兒子聊他談戀愛的事情，沒想到庾恩利竟語出驚人地表示：「我現在是母胎單身的一個狀態」，親口證實自己23年來從未交過另一半。這個答案讓伊能靜當場傻眼，反覆確認「母胎單身」的定義，不敢相信兒子至今仍未有過戀愛經驗。對此，庾恩利也解釋，自己之所以單身，是因為比較有自己的要求，正在尋找一個能讓他「暈過去的那種火花。」

庾恩利的感情觀，也讓伊能靜大方分享自己的愛情哲學。她坦言，其實自己的戀愛史很少，並形容自己是絕對的戀愛腦，而且只相信一見鍾情。她透露，自己對另一半的標準相當高，不但要外型帥氣，還必須要有才華，正因如此，「我真的不知道為什麼我這輩子這麼難喜歡上一個人」。她也因此結論，自己的人生才會是「大家看到的兩段婚姻」，因為一旦愛上，就會是非常長久的關係。

▲伊能靜誇庾澄慶人品好。（圖／翻攝自微博／芒果撈小萌主）

值得一提的是，伊能靜也更罕見地提到了前夫庾澄慶。她表示，自己最看重一個男生「不勢利眼」的特質，並藉此誇讚對方，「的確你爸爸的人品非常好」，對所有人都很和善。沒想到，這番稱讚卻被一旁的庾恩利當場吐槽：「對誰都是臭臉」，伊能靜聽完後，也笑著急忙解釋：「他臭臉但是他很善良」，庾恩利也隨即點頭同意。