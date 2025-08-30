普渡15注意事項！　手機別放桌上「好兄弟易跟回家裡」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

1.手機不宜放普渡桌：手機有電磁波，放在普渡桌上，好兄弟容易跟進家裡或辦公室。

2.普渡品要雙數：雙數為陰，因此準備餅乾與罐頭汽水祭拜最好要雙數。

3.罐頭不宜用辣味，以免好兄弟過辣發脾氣。

4.普渡用品有三牲，不宜在太陽下曬太久，以免熟食壞掉影響腸胃。

5.罐頭餅乾零食不宜用過期品，或放家裡過久的乾糧。

6.不要有薑蒜味的乾糧，因為薑蒜有驅邪鎮煞功能，好兄弟不敢接近。

7.普渡過程不可罵髒話，或者與人爭吵以免觸怒好兄弟。

8.普渡中香不小心折斷掉，要換新香，舊香拿去金爐燒；若香掉到地板沒關係可再撿起重插香。

9.普渡品若有拜臉盆牙膏牙刷，建議買新的。

10.眾多網友問：「好兄弟拜完的食物可吃嗎？」

答案是：「可以，沒有任何禁忌，也不會有吃完後會卡陰。」反過來說：「好兄弟還要謝謝你，幫祂們準備好吃的，怎麼會來害你呢？反而還會加持你感恩你。」

11.千萬不可以去大賣場買普渡品拜完後再退貨，之前不少人這麽做；反而無形中減少福報，衰事連連。

12.燒給好兄弟要燒小銀，不可以燒大銀，以免好兄弟搬不動錢，因為大銀比較大比較重適合給祖先，小銀方便好兄弟攜帶。

13.祭拜時不要承諾好兄弟事情，如：「只要你幫我賺大錢，我就下次辦的更豐盛..等。」因為好兄弟頭腦比較直接，若下次沒有達到祂們的認知要求，會讓主人較為不順利。

14.行人鄰居路過普渡桌，若看見有人燒紙錢太誇張，不要太過去理論，以免傷和氣又惹怒好兄弟，建議和氣跟主人說。

15.燒紙錢建議蓋蓋子，遠離樹葉樹木、電線、瓦斯桶還有垃圾桶，以免造成火災

