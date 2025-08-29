鳳梨穿房仲背心認「初踏陌生領域」　吐心聲：期待又怕受傷害

記者王靖淳／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）今（29）日透過社群發文，曬出多張身穿房仲背心的近照，同時也透露自己近一個多月來的轉變，「這一個多月遊走在建案工地跟房屋公司…初踏入陌生領域，感覺既期待又怕受傷害…。」貼文及照片曝光後，立刻掀起網友討論。

▲鳳梨。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



鳳梨在文中透露，自己「這一個多月遊走在建案工地跟房屋公司」，正式跨足建築與房地產領域。對於這個全新的挑戰，他坦言「初踏入陌生領域感覺既期待又怕受傷害」，一開始完全是門外漢。面對這個完全陌生的產業，鳳梨表示，自己雖然一開始什麼都不懂，但他抱持著透過「做中學、學中做」的方式，在實踐中不斷摸索、累積經驗。

▲鳳梨穿房仲背心。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）

隨著時間，鳳梨從最初的徬徨不安，到慢慢開始有點興趣跟心得，逐漸在這個新領域中找到樂趣及成就感。他也坦言，現在的生活模式，與他過往的日常完完全全不一樣，因為接觸了全新的工作與人群，「換了個生活圈真的有了不同的體悟，原來正常的生活比夜生活有趣。」

▲鳳梨回覆網友留言。（圖／翻攝自Instagram／ yi0107）