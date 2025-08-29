告五人對戲「壁癌」竟演到讓人想哭！　還請到大咖金馬影后

記者蔡琛儀／台北報導

告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，其中新歌〈癒合〉邀金馬影后鍾雪瑩跨海加盟，鼓手哲謙也獻出驚喜演技，與「壁癌」上演隱喻獨角戲，被雲安與犬青大讚「超會演！」繼「墜落篇」MV締造百萬點閱後，再公開「接住篇」MV，感動無數歌迷。

▲告五人請到鍾雪瑩演出〈癒合〉MV。（圖／相信音樂提供）

MV中，鍾雪瑩展現張力十足的崩潰戲，犬青分享：「我們有看過雪瑩演的戲，能夠成功邀請她演出真的很幸運、很開心，她是一個很真實、親切的人。」MV中多場崩潰哭戲震撼全場，雲安更大讚：「我特別喜歡有場戲，她準備撥電話前的掙扎，那是融合很多情緒的一段戲，非常非常難，但她演得很棒。」鍾雪瑩則回應，當下她想到現實中許多人面臨的掙扎：「到底要珍惜自己，還是珍惜這段關係，這是一道極難的選擇題。」

告五人與鍾雪瑩初次見面，就在基隆拍攝場景中展現「吃貨本色」，熱情向她推薦廟口香腸與營養三明治，鍾雪瑩笑著回憶：「那天一見面，他們在吃鹹酥雞，我也感覺到飢餓感，可是下一秒就看到他們在鏡頭前揮灑自如，我當時只顧著看，就來不及吃了。」

▲哲謙對壁癌有「對手戲」。（圖／相信音樂提供）

〈癒合〉歌曲沒有鼓聲，因此特別安排哲謙挑戰獨角戲，與壁癌對戲呈現「年年結痂」的隱喻，效果震撼。哲謙笑說靈感來自舊工作室每年補油漆卻反覆冒出的壁癌，宛如永遠修復不完的傷口。還有「動物演員」斑鳩驚喜現身，象徵傷口癒合與飛翔自由，告五人笑稱：「牠演技超好，要受傷就受傷，要飛就飛！」鍾雪瑩更說被牠詭異卻靈動的眼神吸引，忍不住想安撫。