孫安佐前任阿乃「公開截圖曝媽被恐嚇」　還傳身分證威脅：別想躲

星二代孫安佐最近認愛上班族女友，不料卻被週刊爆料，一位自稱是被狄鶯認證的現任「J小姐」指控他慣性劈腿，還到處傳性暗示私訊給網美，甚至死心踏地想求和前任阿乃，當晚他現身澄清，隨即被前任反擊。稍早阿乃再度透過IG限動發聲，並附上一張對話截圖，透露自己的母親遭到「某位藝人親屬」騷擾及恐嚇。

▲孫安佐曾和阿乃交往。（圖／翻攝自Instagram）



阿乃在限動中痛訴，自己分手多年來對於外界的抹黑尚可容忍，但對方如今竟將矛頭指向她無辜的家人。她表示，她的母親完全是局外人，但卻在昨天收到某位藝人親屬傳來的訊息，內容不僅附上她的身分證，更囂張嗆聲：「別想躲，我找得到他的！」，意圖製造恐懼。

▲阿乃PO限動透露母親遭恐嚇。（圖／翻攝自Instagram／22.maji）

阿乃透露，該藝人親屬不只傳訊息，甚至還打長達12分鐘的電話給她的母親，而內容全都在針對她，讓她相當憤怒，且認為此舉已嚴重影響她母親的安全感。隨即，阿乃在文末指出，對方的行為已可能涉及恐嚇罪與個資法，並特別提及這兩項的追訴期均為10年，同時也表示：「所有證據均已完整保存，本人保留一切法律追訴權，並交由司法機關認定。」