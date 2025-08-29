馬筱梅14年摯愛離世「遭酸立人設」　火大反擊：有什麼毛病？

記者王靖淳／綜合報導

馬筱梅（Mandy）、汪小菲去年完成結婚登記，並在今年5月補辦完婚禮，兩人婚後互動受到外界關注，女方最近在IG限動公開14年愛犬過世的消息，不料事後卻收到網友私訊酸她立人設。為此，她發聲反擊了！

▲馬筱梅。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

透過馬筱梅在IG限動PO出的照片可見到，她的愛犬靜靜安放在盒中，閉著眼睛如同熟睡，身旁放著黃布與乾燥花，氛圍相當哀傷。她配文寫道：「去當快樂的小天使吧，謝謝你陪伴了我十四年，妳永遠都在我心裡。」字句中滿是對毛孩的不捨及思念，流露出與陪伴多年的寵物告別的沉痛心情。

馬筱梅的限動內容曝光後，一名網友卻私訊吐槽她在立人設。面對被質疑，馬筱梅也公開雙方的對話截圖，對方不但質疑她是否「真的有一條養了14年的狗」，更惡毒地攻擊她「想立人設給自己立瘋了」，批評她「很虛偽很精明」，並表示將不再關注她。

▲馬筱梅愛犬離世，結果收到謾罵私訊。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

針對網友在傷口上灑鹽的行為，馬筱梅也火力全開地反擊：「你思想有什麼問題毛病？養狗14年還能編，你是被騙長大的嗎？」最後，她強硬地要求對方不要再來打擾，同時也罕見地撂下重話，「你這種人不要來說三道四！拜託請你不要專注我。網路上這都是都什麼人啊？祝你以後家裡有生命往生了也被質疑！」