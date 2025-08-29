ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

舒華「古裝造型照」激美！
七夕情人節「7禁忌」曝光！
直擊／《天國階梯》大咖韓星現身台中！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

虞書欣 孫安佐 孫鵬 狄鶯 薔薔 Angelababy 唐綺陽 蔡依林

馬筱梅14年摯愛離世「遭酸立人設」　火大反擊：有什麼毛病？

記者王靖淳／綜合報導

馬筱梅（Mandy）、汪小菲去年完成結婚登記，並在今年5月補辦完婚禮，兩人婚後互動受到外界關注，女方最近在IG限動公開14年愛犬過世的消息，不料事後卻收到網友私訊酸她立人設。為此，她發聲反擊了！

▲▼馬筱梅。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

▲馬筱梅。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

透過馬筱梅在IG限動PO出的照片可見到，她的愛犬靜靜安放在盒中，閉著眼睛如同熟睡，身旁放著黃布與乾燥花，氛圍相當哀傷。她配文寫道：「去當快樂的小天使吧，謝謝你陪伴了我十四年，妳永遠都在我心裡。」字句中滿是對毛孩的不捨及思念，流露出與陪伴多年的寵物告別的沉痛心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬筱梅的限動內容曝光後，一名網友卻私訊吐槽她在立人設。面對被質疑，馬筱梅也公開雙方的對話截圖，對方不但質疑她是否「真的有一條養了14年的狗」，更惡毒地攻擊她「想立人設給自己立瘋了」，批評她「很虛偽很精明」，並表示將不再關注她。

▲▼馬筱梅。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

▲馬筱梅愛犬離世，結果收到謾罵私訊。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）

針對網友在傷口上灑鹽的行為，馬筱梅也火力全開地反擊：「你思想有什麼問題毛病？養狗14年還能編，你是被騙長大的嗎？」最後，她強硬地要求對方不要再來打擾，同時也罕見地撂下重話，「你這種人不要來說三道四！拜託請你不要專注我。網路上這都是都什麼人啊？祝你以後家裡有生命往生了也被質疑！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

馬筱梅汪小菲

推薦閱讀

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

8/28 10:46

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了

7小時前

蔡依林9點半睡覺還不夠！　不藏了曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　不藏了曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯

12小時前

Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞！　低頭偷看手機…震驚捂嘴

Key錄影中「突抱著泰妍痛哭」全場嚇壞！　低頭偷看手機…震驚捂嘴

6小時前

寵妻人設崩塌！已婚歌手遭爆出軌搞大肚　不到1天逆轉…爆料者道歉

寵妻人設崩塌！已婚歌手遭爆出軌搞大肚　不到1天逆轉…爆料者道歉

6小時前

快訊／AAA第五波4團陣容！　爆紅混聲團＋逆行榜單音源王都來了

快訊／AAA第五波4團陣容！　爆紅混聲團＋逆行榜單音源王都來了

10小時前

綜藝大熱門今最後一集　陳漢典被嗆「你沒了康、熙、憲哥還有什麼」

綜藝大熱門今最後一集　陳漢典被嗆「你沒了康、熙、憲哥還有什麼」

5小時前

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

8/28 16:06

御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

8/28 14:44

唐綺陽認了「找李進良微調」　揭決心變美原因：多大年紀都不嫌遲

唐綺陽認了「找李進良微調」　揭決心變美原因：多大年紀都不嫌遲

20小時前

Angelababy解封後首公開見粉絲！　強忍淚水比心暖送百杯奶茶

Angelababy解封後首公開見粉絲！　強忍淚水比心暖送百杯奶茶

22小時前

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

8/28 18:24

熱門影音

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
夫妻吵架胡宇威「認真發問」　陳庭妮笑場：吵不下去XD

夫妻吵架胡宇威「認真發問」　陳庭妮笑場：吵不下去XD
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD
不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」
JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD
李現曬被路人偶遇反應　她超激動：真的是你!!

李現曬被路人偶遇反應　她超激動：真的是你!!
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

Stray Kids.IVE.RIIZE.LE SSERAFIM　準備降臨高雄！AAA陣容太華麗

Stray Kids.IVE.RIIZE.LE SSERAFIM　準備降臨高雄！AAA陣容太華麗

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

Janet堅持「不用3C育兒」：習慣就好　手機越晚接觸越好「不知會聯絡誰」

Janet堅持「不用3C育兒」：習慣就好　手機越晚接觸越好「不知會聯絡誰」

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

看更多

【阿金也想玩】地震來黃金獵犬淡定跟上小主人到桌下一起避難XD

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前21

孫安佐前任阿乃「公開截圖曝媽被恐嚇」　還傳身分證威脅：別想躲

35分鐘前0

媽媽餵點名配方奶含高糖遭炎上　二寶爸男星說話了！

58分鐘前43

23名藝人被查　陸委會：就是與中共合作「推給經紀公司也要負責」

1小時前1

馬筱梅14年摯愛離世「遭酸立人設」　火大反擊：有什麼毛病？

1小時前0

玉兔挺孕肚「泳池解放比基尼」　倒數2個月卸貨吐真實心聲

1小時前31

56歲韓天后比基尼比少女猛！11字腹肌像假的　韓網讚：毅力驚人

2小時前3340

23位被查藝人「安全下莊」　陸委會警告：下次必動用規定！

2小時前711

林俊傑破天荒「世紀合作超大咖天王」！　他唱到快投降：真的太難了

2小時前0

香港直擊／許光漢回來了！退伍首露面　親口劇透《他年她日》：我角色很激情

2小時前10

金莎「私下對話截圖」曝光！熱戀小19歲男星：你就是被宇宙選中的人

讀者迴響

熱門新聞

  1. 虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬
    8/28 10:46229
  2. 「AV界蛇姬」逆天長腿拍寫真　三點不露全入鏡了
    7小時前3613
  3. 蔡依林再曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯
    12小時前66
  4. Key錄影中突抱泰妍痛哭全場嚇壞
    6小時前181
  5. 寵妻人設崩塌！已婚歌手遭爆出軌搞大肚　不到1天逆轉
    6小時前104
  6. 快訊／AAA第五波4團陣容！
    10小時前62
  7. 綜藝大熱門最後一集陳漢典被嗆你沒了康、熙、憲哥還有什麼
    5小時前86
  8. Song超狂薪資外洩「網全羨慕」
    8/28 16:06186
  9. 王思佳憔悴現身「憶10年情」
    8/28 14:4461
  10. 唐綺陽認了「找李進良微調」揭決心變美原因
    20小時前145
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合