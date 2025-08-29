《請回答1988》李世英砸1億韓幣整形！　隆胸A→D冒副作用：不後悔

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女諧星李世英（李世映）曾演出《請回答1988》，飾演女主角惠利閨蜜「王子賢」一角，近年來大方承認整形，總花費高達1億韓元（約新台幣240萬元），更分享了隆胸手術前的慘痛經歷，因填充物移位導致胸部下垂，最終動刀從A罩杯升級到D罩杯，她對結果相當滿意，霸氣直言：「我不後悔！」

▲李世英大方分享整形心得。



36歲的李世英在YouTube節目中透露，自己動過雙眼皮、鼻子與胸部手術，總費用相當於「一台頂級賓士車」。她坦言動念整形，是因「用這張臉生活了20多年，想用另一張臉度過剩餘人生」，但她也顧及諧星事業，擔心臉部肌肉無法靈活運用，因此選擇在保留原貌的基礎上做調整。

談及隆胸手術，李世英分享了一段慘痛的副作用經歷。她表示，過去因工作需穿比基尼，但對平坦的身材不滿意，因此花了1000萬韓元（約新台幣24萬元）注射了超量的胸部填充物。不料，有一次健身時胸部不慎撞到槓鈴，三天後她發現一側胸部竟開始下垂，填充物隨著時間不斷下滑，情況嚴重到她「甚至用領帶將胸部綁住」以防止變形。

▲李世英近日上網路節目受訪。



最終，李世英不得不動手術將所有填充物刮除，她自嘲千萬韓元就這樣「流進了下水道」。在清除填充物後，因胸部變得鬆弛且不對稱，她才決定植入假體。她透露，自己選擇從A罩杯直升D罩杯，而非選擇C，是因為「覺得可能會後悔，所以選了D罩杯」，並對成果相當滿意，開心表示：「我不後悔，參加泳池派對時場面非常熱鬧。」雖然手術留下了疤痕，但這一切都是為了滿足自己，她認為非常值得。

▲李世英曾在《請回答1988》飾演女主角惠利閨密。

另外，李世英公開感情狀況，大方分享了與日籍前男友的一段情。她透露，兩人是在沖繩一場奇妙的緣分下相識，男方當時因太喜歡她，甚至主動提出結婚。然而，正當兩人準備步入禮堂時，李世英的母親卻病重，使她無法離開韓國，而男友也必須返回日本。最終，這段感情因現實的無奈與遠距離的阻礙，雖無爭吵，卻只能「酷酷地分手」，和平告終。

由於過去曾與對方一同經營情侶YouTube頻道，李世英坦言，這次分手幾乎像是「離婚」一樣，至今仍有人問她「日本丈夫呢？」這次經歷讓她深刻體會到公開戀情的壓力，因此她表示，未來即使有了新對象，也不再打算公開。

▲李世英常在社群網站分享生活日常。