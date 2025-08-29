ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
秀智遭傳結婚「對象身分也爆出」！本人錯愕：我？　公司怒轟謠言

記者張筱涵／綜合報導

韓星秀智近日無端捲入結婚傳聞，甚至一度被指將與化妝品品牌APR代表金炳勳結婚。對此，所屬公司Management SOOP代表金章均28日親自發聲，強硬否認並警告「被我抓到散布謠言的話，我會教訓你的」，表明將採取法律措施。

外送稿用 ▲▼秀智。（圖／翻攝自Instagram／skuukzky）

▲秀智聽了結婚傳言也很傻眼。（圖／翻攝自Instagram／skuukzky）

謠言最初源自某論壇的婚姻、育兒資訊版塊，有人發文稱「秀智要和某某代表結婚了，很快就會公開消息，兩人非常合適」，不實消息隨即在各大社群平台擴散，引發討論。據韓媒《Dispatch》報導，秀智本人得知後也相當錯愕，反問身邊人：「我嗎？結婚嗎？」顯示完全摸不著頭緒。

實際上，秀智與金炳勳毫無交集，甚至不認識，兩人之間並無任何接點，純屬「KakaoTalk群組流出的假消息」。

外送稿用 ▲▼秀智。（圖／翻攝自Instagram／soop_boss）

▲金章均強硬否認傳聞。（圖／翻攝自Instagram／soop_boss）

而這並不是金章均首次為旗下藝人親自出面闢謠，早在2018年，當演員孔劉與鄭有美的「假結婚消息」滿天飛時，他就曾直接警告謠言散布者「我們快見一面吧」，態度強硬。對於這次秀智的烏龍婚訊，網友也群起憤怒，「各大網站都在傳她要結婚」、「第一次聽說這種謠言，真的太無聊了」、「乾脆直接提告吧」、「我在聊天群裡看到的時候還以為是真的」、「請一定要把謠言散布者告到底」、「這些人幾年來一直這樣，太過分了」、「不要再用這種爛謠言消費女演員了」。

事實上，目前秀智正全力投入演藝工作，主演新劇《許願吧，精靈》將於10月3日上線，與金宇彬合作展開一段圍繞三個願望的奇幻浪漫喜劇，同時，她也在拍攝《魅惑》，持續忙碌於影視活動。

