泰勒絲連宣布訂婚都能創下紀錄　歌曲搜尋次數爆增400％

▲光是崔維斯凱爾西（左）與泰勒絲（右）宣佈訂婚的照片，打破了Instagram紀錄，發表1個小時突破100萬個讚數。（翻攝自Taylor Swift官方Instagram）



圖文／鏡週刊

泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）宣佈交往兩年後訂婚，可以說在社群媒體上掀起一陣旋風，甚至打破了Instagram紀錄。

他們宣佈訂婚的照片，在Instagram發表1個小時之後，就突破100萬個讚數；6個小時過去，成為最多人轉發的貼文，可以說締造了密集的社群參與程度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時這張照片搭配的歌曲，是泰勒絲在上一張專輯《折磨詩人俱樂部》（The Tortured Poets Department）的歌曲〈So High School〉。儘管這首歌沒有拿來主打，但是推測歌詞描繪的就是與崔維斯交往的心境，在訂婚消息曝光後，導致這首歌在Spotify串流平台上的搜尋次數瞬間增加了400％。

至於泰勒絲過往在巡迴演唱上，每次都會被歌迷點唱、甚至拿來當公開求婚的必唱歌曲〈Love Story〉、〈You Belong With Me〉、〈Lover〉，也都拜這次好消息所賜，被歌迷在音樂串流平台上瘋狂點播。

至於他們在8月中旬，一起出現在崔維斯凱爾西跟哥哥傑森（Jason）所主持的網路廣播節目，大方暢談了1小時、還公佈泰勒絲下一張專輯的曲目與發行日期。這次節目也在首播期間於YouTube締造了130萬收看，登上金氏世界紀錄，成為收視率最高的網路廣播的直播節目。

而且訂婚就是在他們錄製完這次節目後，男友崔維斯提議一起去自家後院花園走走，晚一點再一起上餐館，泰勒絲不疑有他換了衣服後，到了花園才發現是驚喜求婚。因此嚴格說起來，他們已經訂婚2個星期了。

更多鏡週刊報導

全球身價最高女星穿1萬元洋裝配巨鑽公布訂婚 泰勒絲的Ralph Lauren洋裝很可以買

泰勒絲新專輯還沒發 就先宣布訂婚

泰勒絲正式成為全球最有錢女歌手 合體男友宣告新專輯