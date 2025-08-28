ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李多慧戶外表演「遇最大天敵」！
七夕拜拜「供品、禁忌一次看」！
許允樂絕美海上約會李玉璽！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

薔薔 Song 孫安佐 孫鵬 狄鶯 張景嵐 春風 魚乾

泰勒絲連宣布訂婚都能創下紀錄　歌曲搜尋次數爆增400％

光是崔維斯凱爾西（左）與泰勒絲（右）宣佈訂婚的照片，打破了Instagram紀錄，發表1個小時突破100萬個讚數。（翻攝自Taylor Swift官方Instagram）

▲光是崔維斯凱爾西（左）與泰勒絲（右）宣佈訂婚的照片，打破了Instagram紀錄，發表1個小時突破100萬個讚數。（翻攝自Taylor Swift官方Instagram）

圖文／鏡週刊

泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）宣佈交往兩年後訂婚，可以說在社群媒體上掀起一陣旋風，甚至打破了Instagram紀錄。

他們宣佈訂婚的照片，在Instagram發表1個小時之後，就突破100萬個讚數；6個小時過去，成為最多人轉發的貼文，可以說締造了密集的社群參與程度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時這張照片搭配的歌曲，是泰勒絲在上一張專輯《折磨詩人俱樂部》（The Tortured Poets Department）的歌曲〈So High School〉。儘管這首歌沒有拿來主打，但是推測歌詞描繪的就是與崔維斯交往的心境，在訂婚消息曝光後，導致這首歌在Spotify串流平台上的搜尋次數瞬間增加了400％。

至於泰勒絲過往在巡迴演唱上，每次都會被歌迷點唱、甚至拿來當公開求婚的必唱歌曲〈Love Story〉、〈You Belong With Me〉、〈Lover〉，也都拜這次好消息所賜，被歌迷在音樂串流平台上瘋狂點播。

至於他們在8月中旬，一起出現在崔維斯凱爾西跟哥哥傑森（Jason）所主持的網路廣播節目，大方暢談了1小時、還公佈泰勒絲下一張專輯的曲目與發行日期。這次節目也在首播期間於YouTube締造了130萬收看，登上金氏世界紀錄，成為收視率最高的網路廣播的直播節目。

而且訂婚就是在他們錄製完這次節目後，男友崔維斯提議一起去自家後院花園走走，晚一點再一起上餐館，泰勒絲不疑有他換了衣服後，到了花園才發現是驚喜求婚。因此嚴格說起來，他們已經訂婚2個星期了。

更多鏡週刊報導
全球身價最高女星穿1萬元洋裝配巨鑽公布訂婚　泰勒絲的Ralph Lauren洋裝很可以買
泰勒絲新專輯還沒發　就先宣布訂婚
泰勒絲正式成為全球最有錢女歌手　合體男友宣告新專輯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊泰勒絲崔維斯凱爾西

推薦閱讀

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇…狄鶯拿高爾夫球桿痛打

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇…狄鶯拿高爾夫球桿痛打

15小時前

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

11小時前

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

23小時前

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

3小時前

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

10小時前

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

8/27 21:11

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

5小時前

快訊／快買高雄車票！AAA第四波陣容　4最夯男女團都來了

快訊／快買高雄車票！AAA第四波陣容　4最夯男女團都來了

12小時前

御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

7小時前

24歲陸劇女演員確診胃癌！拍戲趕進度「無視黑便」片場吐血送急診

24歲陸劇女演員確診胃癌！拍戲趕進度「無視黑便」片場吐血送急診

14小時前

孫安佐超辣前女友「罕見解禁IG」首回應！抓包他衣藏玄機：3年了

孫安佐超辣前女友「罕見解禁IG」首回應！抓包他衣藏玄機：3年了

11小時前

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

21小時前

熱門影音

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD
JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD
不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

恭喜！泰勒絲宣布情定球星男友！　「你的英文老師和體育老師要結婚囉」

恭喜！泰勒絲宣布情定球星男友！　「你的英文老師和體育老師要結婚囉」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

42歲湘瑩新婚「拿掉避孕器」拚做人　衰捲醉歐運將被重提..無奈：過這麼久了

42歲湘瑩新婚「拿掉避孕器」拚做人　衰捲醉歐運將被重提..無奈：過這麼久了

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

BTS V穿「7號」為道奇隊開球　擁抱大谷翔平...畫面太好看

BTS V穿「7號」為道奇隊開球　擁抱大谷翔平...畫面太好看

看更多

【叫醒我的不是鬧鐘是大狗勾！】媽被三巨汪壓床：沉重的愛XD

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

張信哲有自己的星星了！　神秘座標揭曉「還以他命名」

24分鐘前0

Angelababy解封後首公開見粉絲！　強忍淚水比心暖送百杯奶茶

32分鐘前10

蕭敬騰和老婆Summer太暖了！　「伸援手捐32萬」助嘉義車禍小球員

1小時前62

黑男辣妻Lucy突「大量出血」奔急診！　尿液嚇到醫生：起床就這樣

1小時前0

女強人「剩半個子宮」意外懷孕　劉若英合體薛仕凌…新片卡司超強

1小時前0

李銘順、李銘忠星、馬各住各的　來台灣反而睡在一起原因曝

1小時前0

王心凌美國開唱重返19年前舊地！　宣布「明年初返場台北」

2小時前0

電豹女孩大型見面會來了　笑笑、草莓坦承《最強的身體》棄賽

2小時前0

Energy高雄演唱會倒數10天　牛奶無預警宣布「多了新身份」！

2小時前0

車銀優入伍才1個月「經紀公司陷財務困境」！　11月底前需籌5億

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇
    15小時前4434
  2. 虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬
    11小時前228
  3. 遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤
    23小時前1811
  4. 孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」他發聲明提告
    3小時前3222
  5. 承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉
    10小時前3611
  6. 薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光
    8/27 21:11246
  7. Song超狂薪資外洩「網全羨慕」
    5小時前186
  8. 快訊／AAA第四波陣容！4最夯男女團都來了
    12小時前85
  9. 王思佳憔悴現身「憶10年情」
    7小時前6
  10. 24歲陸劇女演員確診胃癌！　片場吐血送急診
    14小時前84
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合