Lady Gaga高雄演唱會？陳其邁1句話引暴動　市府火速回應了

▲Lady Gaga女神卡卡 新加坡演唱會。（圖／記者蕭采薇攝）

記者賴文萱／高雄報導

又有大咖降臨高雄？岡山壽天宮將於12月6日、12月7日舉辦「高雄三山媽祖平安賜福遶境」，廟方27日拜會高雄市長陳其邁後，公開表示，市長指示將比照女神「LadyGaGa」的規格辦理。此言一出，引發粉絲暴動聯想「市長暴雷？」不過，市府也火速回應，當天市長只是舉例，會用舉辦天后等級演唱會的態度來協辦。

岡山壽天宮管理委員會委員27日特地前往高雄市政府拜會市長陳其邁，共商12月6日、7日的「高雄三山媽祖會」活動事宜，事後廟方在FB粉絲專頁發文指，陳其邁市長表示，這是高雄的大事，將比照女神「LadyGaGa」的規格辦理，各局處將動起來全力配合。

▲陳其邁暴雷？一句話引Lady GaGa高雄演唱會聯想。（圖／記者賴文萱翻攝）

此發文引發粉絲暴動，猜測Lady Gaga將來台灣高雄開演唱會，驚訝市長是否提早暴雷。不過，高市府火速澄清，市長當天是舉例，意思是三山媽加上白沙屯媽祖遶境，都是宗教界的天后，高市府會用舉辦天后等級演唱會的態度來協辦。