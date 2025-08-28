《拜六禮拜》男男戀爆紅！王品澔阿公「揪鄰居在家看」真實反應曝

記者黃庠棻／台北報導

伊林娛樂新生代人氣藝人王品澔是土生土長的南投人，今（28）日受邀出席南投縣政府主辦的「2025南投溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」開幕記者會，擔任活動大使，現場並演唱單曲〈聽著Keshi想著你〉。

▲王品澔擔任「2025南投溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（圖／南投縣政府提供）

王品澔坦言從小到大還沒有機會在家鄉泡湯，但接下來有空一定要帶家人體驗，目前單身的他，心中也默默列出心願清單「之後如果有交女朋友，我會看她喜不喜歡，如果她願意，我也希望帶她到南投泡溫泉逛逛。」

▲王品澔擔任「2025南投溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（圖／南投縣政府提供）

資深音樂製作人周治平擔任「2025南投溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」主評審，他現場演唱〈箏〉，南投縣政府大廳裡圍觀民眾一片如痴如醉，周治平公布10位入圍參加歌唱大賽的參賽者名單 ，他說評選過程中發現，現在年輕人歌都唱的很好，建議參加比賽時，只要平常心，保持平時練唱的狀態就能勝出。

▲周治平擔任「2025南投溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」主評審。（圖／南投縣政府提供）

愛唱歌的王品澔現場聽周治平老師唱歌，獲益良多，狂讚「老師唱現場超穩，非常有感情」，還當面拜託老師能指導他唱歌；周治平這次沒機會聽他唱歌，但表示等9月16日「溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動上再碰面「不敢說指導，到時候現場聽品澔唱歌，再給他建議。」

▲周治平擔任「2025南投溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」主評審。（圖／南投縣政府提供）

相當戀家的王品澔，平時一有空就會回南投陪家人，這次回南投擔任「南投溫泉季」活動大使，昨天已忍不住搶先回家一日快閃南投；昨晚又回台北，今天一早又從台北南下，活動快結束時，他滿臉笑容地說「阿公在外面等我，他來接我回家吃飯。」原來阿公知道寶貝孫子今天又會回來，中午已經在家裡煮了一桌好菜，等著接孫子回家吃飯。

▲王品澔擔任「2025南投溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（圖／南投縣政府提供）

事實上，昨日王品澔陪著阿公去南投紫南宮拜拜還發財金，他去年求發財金500元，今年還願1000元，到紫南宮求發財金是他和家人每年必做的事，笑說「大家都是塞車去拜拜，我騎摩托車就可以到。」

▲王品澔擔任「2025南投溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（圖／南投縣政府提供）

王品澔與阿公感情很好，阿公對他的愛不會明說，只用行動表示，只要知道他要回家，就會比照年夜飯，煮一桌菜給金孫吃，他最愛阿公煮的豬腳。另外，阿公也會找很多親朋好友，一起看他主演的《拜六禮拜》，至於看到他跟葛丞的男男吻反應如何，王品澔說「阿公沒有多說什麼，他也很害羞，但阿公覺得戲很好看。」

▲王品澔擔任「2025南投溫泉季－溫泉之聲水漾歌唱大賽」活動大使。（圖／南投縣政府提供）

而王品澔雖是家中長孫，但阿公從未催他結婚「阿公沒有問過我感情的事情，他希望我先把重心放事業，反而阿公希望我弟弟可以快一點，因為弟弟有穩定交往的女友。」