《鬼滅》哪個角色最熱門？　最帥主唱曝「他周邊超難買」：全被搶光

記者蔡琛儀／台北報導

「2025桃園鐵玫瑰熱音賞決賽」將於8月30、31日在桃園竹圍漁港南岸廣場登場，今年報名創下新高332組，經過初選與複賽，最終有20組選手進入決賽。比賽將於「桃園珍珠海岸國際音樂節」築夢世界舞台進行，邀請董事長樂團、四分衛、新科金曲歌后姑慕·巴紹，以及去年度得獎團隊東部壞男孩、沈默紳士擔任表演嘉賓。

▲四分衛。（圖／新視紀整合行銷提供）

作為週六校園組決賽壓軸的四分衛表示，鐵玫瑰熱音賞就像音樂人的孵蛋器，陪伴新生代成長，也讓大眾看見台灣獨立音樂的多樣性，首次在竹圍漁港演出，期待在海風吹拂下與樂迷共享舞台。主唱阿山也分享，最近拍戲告一段落，都專注在表演與練習八段錦，日前看了電影《鬼滅之刃無限城篇》感到熱血沸騰，想去買猗窩座的周邊或公仔，結果老闆說都賣完了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

週日社會組決賽壓軸的董事長樂團則盛讚鐵玫瑰熱音賞「獎金高、評審專業、視覺深刻」，將以早期創作重現搖滾初衷。董事長認為桃園是一座充滿包容與活力的城市，不僅有四大族群，還聚集許多新住民與外籍勞工，展現多元文化能量。對竹圍漁港的印象則是彩虹橋與日落的絕美景色，非常適合音樂、旅行與全家共享的美好時光。

▲▼董事長樂團、姑慕巴紹。（圖／新視紀整合行銷提供）

剛奪下第36屆金曲獎最佳原住民歌手的姑慕·巴紹，近來演出邀約不斷，三個孩子也常隨行相伴，把文化與語言唱到世界各地。兩年前她曾以參賽者身分站上鐵玫瑰舞台，並因比賽結識專輯製作人Tower陶逸群，展開不可思議的金曲旅程。這次以嘉賓身份「回娘家」，更特別邀請部落族人與饒舌歌手同台，期待帶來驚喜演出。