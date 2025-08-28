承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

▲日本AV女優堀內美香。（圖／翻攝自X／@mikako0228）

記者張鈜閔／綜合報導

日AV女優堀內美香（原藝名：堀內美果子），以「H奶現役護士」身分入行，並逐步轉向拍攝同人作品、經營社群平台，自去年結婚後成為人妻，不料卻在25日傳出死訊，她的丈夫在其社群帳號上發布一張手捧骨灰的照片，宣告堀內美香意外猝逝。

丈夫表示：「雖然太突然，但我的妻子已離世，我至今無法相信是真的。」同時附上妻子的遺書，內容透露她長期飽受精神疾病所苦，並因近來直播主與粉絲的惡毒言論使她失去活著的勇氣，最終決定一了百了。遺書中提到，為了在身後仍存在粉絲心中，已安排影片與廣告發布計畫一年「只要我能活在大家心中，就等於我還存在。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而事態出現戲劇性轉折，堀內美香本日前現身發文「欺騙大家感到很抱歉...」，表示她並未輕生，整起事件是她在精神崩潰下所發布的訊息，但也坦承：「我飽受負面情緒困擾，確實曾出現想要結束生命的念頭，但未付諸實行。」強調不想活是真的，發布死亡訊息的初衷並非為了炒作，而是情緒爆發後的一時失控。

▲堀內美香對於謊稱死訊感到抱歉。（圖／翻攝自X／@mikako0228）

AV達人一劍浣春秋也在部落格「PLAY NO.1」發文指出，堀內美香坦承自己是女同志，因母親不諒解促使她改變自己，甚至為了迎合男性而開始賣淫，後來遇到人生伴侶，喚起生育孩子的期望，希望因此找到人生目標。她也反省自己這次的手法，再次強調自己不是為了惡搞或博取流量而做，而是心理當下已到失衡邊緣。

▲堀內美香道歉後再發性感美照。（圖／翻攝自X／@mikako0228）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995