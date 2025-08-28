孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇…狄鶯拿高爾夫球桿痛打

▲狄鶯和孫鵬都愛喝酒，也很常在酒後發生爭執。（圖／翻攝自狄鶯臉書）

自稱是孫安佐現任女友的J小姐，被經紀人指向是前女友阿乃假冒向本刊爆料，孫家人開始大打口水戰，不過就在身份未明之際，J小姐砲火仍未停歇，抖出孫鵬曾為緋聞對象林筱薇買房，加上有段時間幾乎夜夜笙歌，讓狄鶯氣到拿菜刀割腕，孫安佐緊急報警才撿回一命，但也因此讓孫安佐決定遠離家庭紛爭，才會到美國留學。

2015年，孫鵬與林筱薇私密共遊打高爾夫，雙方因此鬧出緋聞，狄鶯甚至有次酒醉直播時，隔空向她嗆聲，J小姐透露，「孫鵬當時對林筱薇是真的走心到有愛，還買房想跟她住，但後續脫手不掉改成套房出租，現在還在繳房貸，很多錢被卡死，狄鶯只要喝醉都會罵他這件事。」

狄鶯和孫鵬在家打鬧似乎已是家常便飯，J小姐住在孫安佐家中時，三不五時都在聽他倆互相咆哮對方的陳年舊事，「狄鶯太強勢，喝酒罵人打人都有，還會用高爾夫球桿打孫鵬」，兩人感情最差的時候，狄鶯甚至在北投家中用菜刀自殘，然後打電話給樓上的孫安佐告別，孫安佐衝下樓看到她躺在血泊中，才急忙打電話叫救護車。」

而每每讓狄鶯拿出來說嘴的除了林筱薇，還有2019年一名被孫鵬酒後帶回家的長髮女，當時孫鵬在內湖的住處巷弄內，和計程車司機發生衝突，同行還有一位女友人，不斷在旁攙扶，J小姐爆料內幕說：「狄鶯說她出去拉孫鵬的時候，那個女友人還當她的面叫孫鵬寶貝，事後孫鵬解釋說，是因為喝醉了，因為她跟狄鶯很像才把她帶回家。」

