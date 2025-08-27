鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！　原和玉「4天僅募30萬救命錢」公開求助

記者蔡宜芳／綜合報導

極限運動員出身的主持人原和玉，是香港已故女星鄭佩佩的小兒子。他在2023年11月曾為確診乳腺癌的外籍妻子Andrea募款醫療費，然而，原和玉26日透露，妻子的病情惡化，目前健康狀況岌岌可危，亟需進行新的治療方案。

▲原和玉的妻子在2023年確診乳腺癌。（圖／翻攝自Instagram／harryhyuan）

原和玉在社群上傳一段溫馨的家庭影片，其中包含了Andrea哺育兩歲兒子的畫面。他在貼文中透露，自己進來之所以比較少發文，是因為必須先照顧好自己和家人，才有資格繼續教課，「當生活變得艱難時，我不會停止努力提升自己，也不會忽略與身邊最親近的關係，這些才是最重要的。我曾經犯過把優先順序顛倒的錯誤，結果並不好。如今，在Andrea的健康狀況上，我們正面臨一個十字路口。我們兩人仍然選擇相信，並竭盡所能幫助她康復。」

原和玉在影片的旁白中坦言，自己近年來面臨諸多挑戰，包括成為父親、失去母親，以及妻子罹癌等重大打擊。為了替妻子籌措後續治療費用，他再次發起募款活動，然而在募款開始後的四天內，只籌得不到美金1萬元（約新台幣30.8萬元），距離目標金額尚有一大段差距。

▲原和玉夫婦公開募款籌醫療費。（圖／翻攝自Instagram／andrea._.loeffler）

Andrea目前計劃前往墨西哥接受一項綜合性治療方案，她在募款說明中表示，自己已與癌症搏鬥超過18個月，儘管嘗試過多種康復方法，但癌細胞仍持續擴散。而原和玉直言這是一場「馬拉松式的治療」，懇請大眾再次伸出援手，希望能協助妻子順利完成這場人生賽程。