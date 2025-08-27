富邦啦啦隊正妹應援一半「被螳螂襲胸」　當場嚇壞狂跳求救隊友

記者王靖淳／綜合報導

栗子（李佳俐）是富邦悍將啦啦隊Fubon Angels人氣成員，平時會透過社群記錄日常的她，最近在IG分享一段在球場上跳應援舞時遭螳螂襲胸的片段，同時也無奈表示：「知道我當下有多無助嗎？」影片曝光後，立刻掀起討論。

▲栗子應援一半突然被螳螂襲胸。（圖／翻攝自Instagram／chiali_1105）

透過栗子分享的影片可見到，當時她正在球場上跳應援舞，一手高舉，一手放在腰間。不過，突然飛來一隻綠色螳螂停在她的胸部上，讓她當場嚇壞狂跳。眼看胸部上的螳螂遲遲不肯飛走，栗子立馬跑向一旁向吉祥物以及隊友秀秀子求救，所幸後來秀秀子勇敢地拿帽子將牠揮掉，才讓這場意外的小插曲得以落幕。

▲秀秀子幫栗子除蟲。（圖／翻攝自Instagram／chiali_1105）

此外，栗子也在文中崩潰求救：「知道當下有多無助嗎？」顯然受到了極大的驚嚇。對於螳螂的突然來訪，栗子瞬間花容失色、不知所措，所幸隊友挺身而出。為此，栗子特別在文中特別標記了秀秀子的帳號，並真誠地寫下：「感謝秀秀的神救援」，字裡行間滿是對於隊友的感激。影片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「好可愛」、「超大隻」、「位置太尷尬。」

▲栗子是富邦悍將啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／chiali_1105）