太狂了！　F.F.O 2團員不到20歲參加世界比賽就得名...驚人背景曝光

記者蔡琛儀／專訪

由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦，以及日本籍成員加藤琉士組成的男團 F.F.O，自《原子少年2》奪下冠軍後正式出道，今年更推出首張迷你專輯《Future For One》，憑藉唱跳實力與團隊默契備受矚目。其中18歲的勝銘與16歲的加藤，早在出道前便一起學街舞，甚至曾組隊參加世界級比賽，拿下第11名與第4、5名的佳績，舞蹈底子相當紮實。

▲ 男團F.F.O自《原子少年2》奪下冠軍後正式出道。（圖／記者黃克翔攝）

勝銘從12歲開始學舞，原本練習直排輪，卻因媽媽看見韓團表演覺得帥氣，詢問他是否有興趣嘗試，便一腳踏入舞蹈世界。加藤的媽媽與姊姊同樣是舞蹈高手，媽媽高中時更曾是校隊成員，拿下全日本第二名的佳績，他在10歲時便加入練舞行列：「我媽很嚴格，小時候常被兩個姊姊和媽媽逼著跳舞給她們看。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 18歲的勝銘（左）與16歲的加藤舞蹈相當厲害。（圖／記者黃克翔攝）

隨著出道後活動量暴增，七位成員也分享課業、家庭與夢想間的平衡。俊希坦言剛開始「一天只睡兩三小時」，一度難以適應繁忙行程；小新的家人則不斷叮嚀他要睡飽，他笑回：「妳放心啦！」加藤的媽媽則會準備熱騰騰的飯菜，並貼心補充維他命、雞精，讓他能安心打拚。

學業方面，俊希、鈞嘉就讀表演藝術相關科系，鈞嘉原先在台中唸美容科，後來轉系追夢，笑言：「以前想當調香師，後來加入團體代言香氛，也算間接圓夢。」彥旭與勝銘雖然同校，卻是在節目中才真正認識。忙內至琦在國一時就參加節目，幾乎缺席許多課程，但家人鼓勵他：「既然都來了，就衝一把，把事情做好。」如今也開始為明年的會考準備。加藤則在美國學校就讀，透過申請自學、每週與老師面談一次，並用網路教材持續進修。

▲ F.F.O全都還是在學生。（圖／記者黃克翔攝）

談到家人支持，俊希透露爸爸一開始擔心收入不穩，不支持他當藝人，「我先斬後奏報名《原子》，確定要上節目後才告訴他。」如今爸爸反而成為最浮誇的應援者，還常笑虧他「俊希哥」。勝銘也感性表示，爸媽每次都會到現場支持，「我希望讓他們知道我一直在進步。」

F.F.O 也常在家庭聚會被點名表演，小新笑說爸爸總會瘋狂轉發他的舞台影片；俊希過年返鄉時，阿嬤甚至直接在電視播放他的表演，讓他尷尬到裝作滑手機。至於後續規劃，F.F.O預告10月將前往日本佐賀拍攝 Vlog，跨年活動與專場演唱會也在洽談中，展現滿滿企圖心。

▲ 男團F.F.O由彥旭（左起）、至琦、加藤琉士、勝銘、小新、俊希、鈞嘉組成。（圖／記者黃克翔攝）