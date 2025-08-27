AKB48 Team TP禁愛令「超嚴內幕」曝光！　她單身7年崩喊：我要哭了

▲ AKB48 Team TP 《你會等我嗎？》十單發售記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

日本國民女團AKB48今年將迎來出道二十週年，並於8月推出神曲《Oh my pumpkin!》，身為海外姐妹團的 AKB48 Team TP 也以全中文驚喜演繹《Oh my pumpkin!》TP 版，今（27日）舉辦記者會，對於外界好奇的「禁愛令」，成員們異口同聲表示真的沒時間談戀愛，平時除了學業就是密集的訓練與公演，幾乎是二十四小時與團員們黏在一起，根本沒有機會接觸到異性。

▲▼ AKB48 Team TP禁愛令嚴格。（圖／記者黃克翔攝）



身為初代成員的亞恩，被問入團6、7年是否都單身？她苦笑直言：「別說了！我要哭了！變成偶像已經不是交不交男友的問題，更重要的是連朋友都沒有。」因為假日總是在工作，甚至連朋友都快變網友，讓她苦笑稱：「相信粉絲可以填滿我空虛寂寞的心！」大家也笑稱團員伊柔則常扮演「男友擔當」，彼此互相照顧，情感如同家人。

提及心中「最親愛的對象」，成員們毫不猶豫地指向一路支持的粉絲，她們分享生日時粉絲會集資包下捷運看板、公車廣告為她們慶生，讓團員們變成「追星族」反過來追公車與看板，握手會上，粉絲也會分享人生喜怒哀樂，從陌生人變成最懂她們心事的存在，至於有無遇過瘋狂粉絲？她們笑說：「不太會有，公司有規定，一但有瘋狂舉動，就再也不能參加我們活動了。」

此外，易沄被爆料私下反差極大，舞台上總是帥氣、成熟的她，其實是個愛吃甜食的「小可愛」，入團7年過去，甚至把公司當成家，常常發出嬰兒般的聲音，讓團員傻眼，身為學姊，被問誰最「難管」？成員們笑稱是同期的一期生，因為感情太好，少了前輩的距離感，學妹們反而都乖巧聽話，也坦言團體中沒有小團體，大家吵架都是為了舞蹈動作，越吵感情越好。

