「在不瘋狂」亞亞懷孕被長輩唸爆！　怒嗆閉嘴：不要教我生小孩

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）6月底公開結婚及懷孕的雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生，消息一出喜獲一票祝福。最近她透過Threads發文分享懷孕日常，坦言因為兩件事被長輩唸爆，為此她憤怒表示：「不要再用你3.40年前生小孩子的經驗，來教我生小孩！！都給我閉嘴。」

▲亞亞6月底公開結婚及懷孕雙喜訊。（圖／翻攝自Instagram／yayaaniki546）

亞亞分享，懷孕後她開始補充葉酸、鈣片等保健食品，產檢時醫生也說寶寶一切安好，不料某次與長輩聚餐時，飯後吃保健品的行為卻讓對方當場「直接唸爆」，質疑她為何不吃飯、要吃這些保健食品，並堅持傳統的觀念，認為孕婦「就是要每餐喝魚湯」，更斷言吃保健食品對寶寶不好，讓她有苦難言，不知該如何解釋新舊觀念的差異。

另一件讓亞亞更崩潰的事件，是關於產前檢查的觀念衝突。她表示，自己為了讓長輩安心，特地說明已做了包含羊膜穿刺、高層次超音波在內的檢查，結果一切正常，請他們不必擔心。沒想到長輩聽完後竟回應：「我們以前哪有做這麼多產檢，小孩也是很健康」，甚至反過來質疑「現在醫院都想辦法要賺錢」。這番言論直接點燃亞亞的怒火，讓她忍不住在心中狂罵：「媽的！不要再用你3.40年前生小孩子的經驗，來教我生小孩！！都給我閉嘴。」

▲亞亞分享懷孕生活。（圖／翻攝自Threads／yayaaniki546）



最後，亞亞也向廣大的媽媽網友們發出求援信，詢問是否有人也曾「被長輩以前的觀念弄崩潰嗎？」希望能透過大家的分享，讓她知道自己不孤單。此外，亞亞還特別補充，強調讓位她崩潰的長輩不是她婆婆，並甜蜜表示：「我先生家的家長都覺得我開心最重要，所以我平時都過的很快樂。」