胡凱兒攜手傻子與白痴開唱　雙倍能量震撼全場

記者蔡琛儀／台北報導

台中在地樂團「Who Cares 胡凱兒」攜手傻子與白痴日前在台中 Legacy「雙響派」系列首場演出開唱，雙倍能量震撼全場，門票開賣即秒殺完售，展現驚人人氣。胡凱兒成軍十週年，串流累積破百萬收聽；傻子與白痴則曾獲金曲獎入圍，兩團人氣高漲。

▲Who Cares 胡凱兒攜手傻子與白痴開唱。（圖／Legacy提供）

傻子與白痴首先以〈視線所及只剩生活〉揭開序幕，並帶來限定曲〈象牙舟〉與新歌〈一半〉，主唱蔡維澤感性喊話：「第一次在台中完售，謝謝胡爸爸！」更打趣與樂迷互動。隨後與胡凱兒合唱〈你終究不愛這世界〉，全場氣氛瞬間沸騰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下半場由胡凱兒接棒，〈不得不捨得〉、〈天空織成〉與〈花季〉唱進樂迷心坎，〈菸癮〉邀傻白同台，千位觀眾大合唱，場面震撼。最後兩團安可〈勢在必行〉，樂迷尖叫聲不斷，高喊「值回票價！」近20首曲目輪番上演，火花四射。

Legacy今年推出「雙響派」系列，邀本地與外縣市樂團同台，帶來多元曲風體驗。首場由胡凱兒與傻白揭幕，成功掀起話題。下一場將由PIZZA LI 與艾蜜莉接棒，門票已開賣，詳洽iNDIEVOX。