宋多恩突傳Jimin約會片「2個月前曾爆哭直播」：就因為你偶像愛我

記者張筱涵／綜合報導

韓女星宋多恩近日突然公開和防彈少年團（BTS）成員Jimin（朴智旻）家中約會影片，儘管目前已經刪除但早引起軒然大波，他們其實早在2022年就傳過熱戀同居，突然公開影片的行為，也讓她6月哭著直播的事情被翻出。

▲宋多恩6月當街哭泣。（圖／翻攝自newsen）



據《newsen》報導，宋多恩在6月透過官方帳號進行直播時曾當場落淚，激動喊道：「你們對我家人做的那些事…請一定要受到懲罰，這是我能說出的所有惡言！」接著她強調：「就因為你喜歡的偶像愛我，不代表我就該被罵，又不是我主動去勾引他，所以不要再針對我了！你們每天說要告我，應該被告的是你們才對，懂嗎？」

事實上，宋多恩與Jimin的戀情與同居傳聞自2022年就不斷流出，至今持續3年，她曾曬出刻有自己與智旻英文縮寫的無線耳機殼，還曾上傳一段「用花朵貼圖擋臉的人在河邊散步」的影片，背景被眼尖網友認出與BTS 2020年自製內容中的場景一致，且鞋款也與Jimin所穿相同。除此之外，她也公開過身穿BTS官方週邊「MIC DROP」T恤的照片。

▲宋多恩和Jimin已傳3年緋聞。（圖／翻攝自Instagram／da.eun.da.eun、j.m）



對於外界批評與謾罵，宋多恩間接承認戀情，並揚言要對「踰矩的惡評者」提告，不過，智旻及所屬經紀公司BigHit Music雖多次被爆出緋聞，至今仍保持沉默。她去年5月甚至公開某惡評留言，並反擊：「你花那麼多精力來寫邏輯『假裝』嚴謹的郵件罵我，不如拿去投資自己的未來吧？把這些能量浪費在我身上太可惜了。」

宋多恩進一步留言：「人不該用等級來區分，每個人本身都值得尊重，能夠理解他人才能維繫好人際關係，你和那些跟你一樣的人，真的讓我覺得很遺憾，換位思考一下吧。」宋多恩強調，所有寄來的郵件都由律師直接過目，並警告：「如果不想幾天後收到警方的調查通知，就趕快道歉，這是我最後一次給你的機會，請懂得羞恥心。」

