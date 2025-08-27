李千娜小兒子才1歲多「鬆口想生第四胎」：寶寶來了就接受他　

記者蔡琛儀／台北報導

李千娜和黃尚禾結婚2年，育有1歲多小兒子「Yellow」，昨（26日出席新專輯聽歌會，身兼演員及歌手的她坦言除了兼顧家庭，接著要忙新專輯宣傳、演唱會、舞台劇，且之前懷孕時剛好發片，還因此累到低血壓送急診。目前已經有2子1女的她，鬆口表示很希望再有一個寶寶，不過因工作的關係必須先暫緩，「生小孩沒那麼容易，我們不是計劃的，我是隨緣，寶寶來我們就接受他，但我也很希望有。」

▲李千娜前段婚姻有1子1女，與黃尚禾再婚後育有1子。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

李千娜推出睽違七年的全新台語專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，不只成為她首張翻唱作品，還以「電子花車」為主題發想和延伸，從自己小時候的故事出發，翻玩爸爸媽媽年代聽的流行台語歌曲，經由阿弟仔統籌專輯製作，並邀請陳建瑋、王希文共同合作單曲。

這次她砸下百萬元打造一台電子花車，原本是要作為送給72歲爸爸的退休禮物，「能傳承爸爸的事業，也希望台語的美好可以傳承。」接下來預計還要開往北中南宣傳。

▲▼李千娜新專輯與王希文、陳建瑋合作。（圖／環球提供）

專輯中，李千娜和阿弟仔共同挑選了包括WHYNOT的〈無法度按捺〉、吳宗憲〈真心換絕情〉、林強〈愛情研究院〉、洪榮宏〈望月想愛人〉、施文彬〈再會啦心愛的無緣的人〉、蔡小虎〈愛人醉落去〉等多達10首經典歌曲。她坦言這次大多選擇男歌手的歌曲：「我以前專輯都是選女歌手視角的歌，這次我都找男歌手的歌，男生視角面對感情愛情的詮釋方式跟女生完全不一樣。」

李千娜原本還想選羅時豐〈茫茫到深更〉，但被阿弟仔打槍，「他覺得這首歌很多人翻唱過，要突破有點困難，因為各種版本都有了。」而羅時豐另一首〈害我心肝丟三下〉則是因版權問題無法收錄，後來有天半夜她和老公黃尚禾無意見聽到林強〈愛情研究院〉，當下決定要唱這首，立刻傳訊給阿弟仔，也獲得對方大力贊同，成為專輯中最後一首歌曲。