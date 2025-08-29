8月29日星座運勢／天蠍工作散漫竟財運大爆！ 處女控制脾氣才能遇真愛
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：一派輕鬆面對
感情：存有正心正念
財運：積累儲蓄金錢
幸運色：葡萄紫
貴人：雙魚
小人：天蠍
工作：團結凝聚力量
感情：互動逐漸增溫
財運：未來營利可期
幸運色：桃紅色
貴人：金牛
小人：魔羯
工作：個人力量單薄
感情：改變個人執著
財運：創造良好收入
幸運色：紅磚色
貴人：天蠍
小人：處女
【土象星座】
工作：失敗造就成功
感情：理性包容缺點
財運：投資轉損為盈
幸運色：西瓜紅
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：工作阻礙解決
感情：努力經營感情
財運：不再追加資金
幸運色：藏藍色
貴人：獅子
小人：金牛
工作：控制自身脾氣
感情：找尋理想真愛
財運：花費較為隨興
幸運色：翠綠色
貴人：巨蟹
小人：射手
【水象星座】
工作：別再衝動行事
感情：內心孤獨悲傷
財運：調整投資標的
幸運色：淺棕色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：散漫不想工作
感情：問題尚待解決
財運：財運好多把握
幸運色：象牙白
貴人：射手
小人：雙子
工作：調整目前步調
感情：不抱無妄期待
財運：增加許多支出
幸運色：可可色
貴人：牡羊
小人：天秤
【火象星座】
工作：培養客戶信任
感情：平復內心創傷
財運：壓力逐漸增加
幸運色：淺藍色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：信任夥伴能力
感情：互動別過死板
財運：轉換保守方式
幸運色：深紫色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：事事都較掛心
感情：不符心中期待
財運：多找新的項目
幸運色：湖水綠
貴人：天秤
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響