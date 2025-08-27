遭爆劈腿成性！孫安佐認幕後主使是前任阿乃　無奈發聲：女人就是會嫉妒

記者孟育民／台北報導

星二代孫安佐近期認愛上班族女友，不料卻遭週刊爆料，一位自稱是被狄鶯認證的現任女友「J小姐」指控，和孫安佐交往一年多以來，他不只慣性劈腿，被女方抓包，還死心塌地想求和前女友阿乃、到處跟女網紅發送性暗示訊息。更離譜的是，孫安佐居然跨國奔波台灣、泰國找偽娘約會。對此，孫安佐經紀人駁斥爆料，指背後主使是阿乃。

▲孫安佐新日前在街上放閃新歡，不料卻被「J小姐」指控慣性劈腿。（圖／讀者提供）

根據《鏡週刊》報導，J小姐踢爆孫安佐家醜，稱兩人在去年六月認識後開始交往，但在這段一年多的感情中，卻承受了極大的精神壓力與情感傷害，除了抓包他手機內有與多名不同女性的對話紀錄與合照，還對知名女網紅發出性暗示與見面邀請，甚至在台灣也習性不改找偽娘約會。最誇張的是，孫安佐還跟J小姐說他自己是漫畫人物「宇髓天元」，可以有三個老婆，要她當第二個。孫家人更是對J小姐不斷情緒勒索，讓她忍無可忍出面爆料。

▲孫安佐過往情事掀起討論。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）



對此，孫安佐經紀人向《ETtoday星光雲》發出3點聲明回應，「1.傑尼醬（他女友），真的沒要去爆料，是他前女友（阿奶）因為之前的泰國很不爽到現在，所以特地去假冒她去爆料；2.孫安佐稍早與我通過電話表示，他女友都在他身邊居多與上班，沒做這種事情之外他也知道是阿乃做的，他覺得女人就是會嫉妒，他也很無奈，會晚點拍影片澄清他女友的清白，不然他會被罵死；3.拜託各位記者瘋狂報我，照片都可以隨意用。不要再報以前那個眼鏡仔經紀人了，超醜超頹。」