布魯斯威利失智3年　愛妻：他身體健康但大腦逐漸衰退

好萊塢知名影星布魯斯威利（Bruce Willis）罹患額顳葉型失智症已逾三年，現年70歲的他健康狀況成為外界關注焦點。近日，布魯斯威利的妻子Emma Heming Willis首度接受ABC《Good Morning America》專訪，坦言「布魯斯的大腦正在逐漸衰退，語言能力也漸漸消失」，令粉絲相當不捨。

Emma透露，雖然布魯斯威利身體狀況良好、行動依然靈活，但最大問題在於大腦逐漸無法正常運作，「我們學會用不一樣的方式與他溝通」。她說，「雖然語言逐漸消失，但我們依然能感受到他本來的個性，有時還能看到他眼裡的光芒。我就會瞬間被拉回從前。」

Emma坦言，這些短暫的片刻令人欣慰但也令人感傷，「他的開懷大笑還在，只是轉瞬即逝。」她繼續說道：「這真的很難接受，因為那些瞬間出現，又轉瞬即逝。這很難受。但我很感激。我很感激我的丈夫依然很真實地存在我們身邊。」

Emma與布魯斯威利一家，包括與前妻黛咪摩爾（Demi Moore）所生三女兒，以及現任的兩個年幼女兒，目前共同面對失智挑戰，也持續感謝外界支持。

2022年3月31日，布魯斯威利的家屬宣布他因被診斷出患有失語症，已嚴重影響認知能力，無法再繼續從事表演而正式息影。2023年2月17日，息影不到一年，家屬證實布魯斯威利被診斷出罹患無法治癒的額顳葉失智症。

