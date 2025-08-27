孫安佐「性暗示網美」被爆私訊截圖！女友現身揭荒唐行徑：劈腿成性

▲孫安佐（右）與女友J小姐（左），去年6月在台北信義區認識後不久就交往。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

孫安佐最近被拍到和現任新歡甜蜜約會，媽媽狄鶯才急著幫腔，誇口說這是兒子歷來她最「滿意」的一位女友。只是話說沒過幾天，一位自稱是該名被狄鶯認證的現任女友「J小姐」踢爆，和孫安佐交往一年多以來，他不只劈腿成性，也死心塌地想求和前女友阿乃，還到處對女網紅發送性暗示。更離譜的是，孫安佐居然跨國奔波台灣、泰國找偽娘約會。

▲J小姐不滿透露，孫安佐（後左）至今仍想追回前女友阿乃（後右）。前左為狄鶯、前右為孫鵬。（翻攝自狄鶯臉書）



孫安佐走鐘事蹟不斷，先是去年在泰國擅自闖進別人家中，六月時又裸身在大街上閒晃，雖然上週才被曝光新戀情，在捷運站擁抱女友看起來相當幸福，連狄鶯也聲稱滿意，說對方不是演藝圈的人也不是網紅，「是坐辦公室的」上班族，認為不是名人比較好，沒想到檯面下的真實狀況卻是暗潮洶湧。

▲孫安佐與J小姐已經交往一年多，但孫家人嚴格限制她在社群公開兩人關係。（讀者提供）



J小姐向本刊表示，和孫安佐去年六月認識後開始交往，但在這段感情中，卻承受了極大的精神壓力與情感傷害，除了在他的手機看到與多名不同女性的對話紀錄與合照，還對知名女網紅發出性暗示與見面邀請，自己在孫安佐的安撫下一次次容忍，並且得聽他的規定不能在社群公開交往關係。

▲孫安佐經常私訊女網紅，讓對方感到噁心不舒服。（讀者提供）



孫安佐和其經紀人對於現任女友指控，至截稿前都未有回應。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



