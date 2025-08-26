峮峮缺席開場舞「怕被當薪水小偷」　罕見公開真實收入

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員峮峮，平時會透過社群記錄生活的她，最近在IG廣播專區宣布，接下來自己將有多場比賽不會參與開場舞的表演，「怕有人誤會我是薪水小偷，先說明一下，純應援就是只有領半薪。」

▲峮峮會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

峮峮透露最近因工作導致多次團練無法參與，為了不影響整體演出，以及維持團舞整齊表演性，她主動做出此決定，接下來將不會參與好幾場的開場舞，「後續就不逐場公告了。」峮峮表示，之所以會發文公告，是怕有人誤會她是薪水小偷，同時她也在文中大方揭露個人薪資結構，「純應援就是只有領半薪。」內容曝光後，立刻掀起粉絲討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲峮峮怕被當薪水小偷。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

事實上，峮峮最近才因為缺席節目《飢餓遊戲》的錄製而挨罵，甚至有不少觀眾到官方社群留言說：「乾脆退出吧」、「辭職不要做了。」面對批評的聲浪，她事後也親上火線解釋：「這兩天的飢餓澎湖錄影，他們在前一晚（12）非工作日就提前出發，而且製作單位很晚才詢問是否能在前一晚出發，我已經安排了其他工作，只能當天（13）早上與大家集合直接開錄，結果因颱風因素，13號國內線全面停飛，因此無法參與這兩天的錄影。」