恐怖女粉才被判5罪！再突襲曹雅雯搶手機...驚悚過程曝光

▲曹雅雯又被新加坡女粉跟蹤騷擾。（圖／資料照，記者林敬旻攝）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后曹雅雯過去1年來遭一名新加坡籍、年約30歲劉姓女粉絲持續騷擾，日前還直接飛到台灣，在車站堵她，雙方發生拉扯，導致曹雅雯手機掛繩被扯壞、指甲斷裂，沒想到今年6月劉女才被判跟騷、毀損、強制、妨害自由、恐嚇等罪名，被判刑6個月，得易科罰金後驅逐出境，不料今（26日）曹雅雯現身髮廊做造型，劉女又離奇出現圍堵，再度失控拉扯曹雅雯，並搶奪她手上的行李和手機，恐怖行徑令人髮指。

▲曹雅雯再度被搶奪行李和手機。（圖／資料照，記者林敬旻攝）

曹雅雯今現身髮廊做造型，原本要開開心心前往工作，不料一下樓，就被恐怖粉絲劉女攔下堵人，現場工作人員緊急擋駕，曹雅雯經紀人表示，劉女還當場失控拉扯曹雅雯，並搶奪她手上的行李和手機，現場一片混亂，叫囂之中，劉女還步步逼近，直喊自己只是想要談一談，行徑宛若「恐怖情人」。

曹雅雯經紀人表示因為劉女已經違反保護令，所以就直接報警請警方協助，隨即對方也被帶走，經紀人氣憤地表示：「（曹雅雯）心情非常受影響，加上後面的工作很重要也都嚴重delay，我們對工作團隊都很抱歉。」也透露劉女雖然已經被判刑，「但因為判決後法律的執行期還是需要一段時間，所以她一直都還在台灣，只是沒想到她會再犯⋯」字裡行間滿是無奈。

事實上，曹雅雯4月到高雄開唱，劉姓女粉絲更是跟到現場，所幸被保全認出阻擋，甚至曾透過IG私訊威脅「願曹雅雯被車撞死」，讓她火大決定提告，稍早曹雅雯也開心宣布判決結果。 曹雅雯被恐怖女粉絲騷擾、死亡威脅多時，忍無可忍提告，終於換來結果，她稍早發文表示：「新加坡劉女涉及跟騷、毀損、強制、妨害自由、恐嚇等罪名，歷經三個月後於6/5判決結果出爐：判刑6個月，得易科罰金後驅逐出境。」不過劉女依舊再犯，令人惶恐。

