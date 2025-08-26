陳緗妮卸經紀人職務吐心聲　打拚5年「活在謝和弦姓名框架中」

記者蔡宜芳／綜合報導

陳緗妮和歌手謝和弦2021年登記結婚，育有兩女Melody和Harmony，還身兼老公的經紀人，幫忙男方打理工作大小事。不過，她日前宣布卸下經紀人身份，26日更分享真實心聲，直問：「有要求過身為陳緗妮的老公怎麼樣才是守本分嗎？」

▲陳緗妮和謝和弦結婚已有四年。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat、chord0415）

陳緗妮表示，自己過去五年幾乎把所有心力都放在謝和弦身上，「換來的是在公眾的視野裡：我必須活在對方姓名的框架底下才能過日子，也才是守本分。」她指出，社會對女性的要求總是不平等，「有要求過身為陳緗妮的老公怎麼樣才是守本分嗎？我不出聲不代表我沒有看在眼裡。」

▲陳緗妮日前宣布卸下謝和弦經紀人的身份。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

面對外界對名人私生活的關注，陳緗妮說道：「當你享受著觀賞對方的私生活時，再拋出一句，反正我不在乎對方的另一半是誰這種話時，請好好思考一下，有尊重過別人的家庭嗎？ 還是妳們各位是我孩子的母親？」

▲陳緗妮發文。（圖／翻攝自Instagram／liyameowcat）

陳緗妮強調自己並沒有生氣，只是拋出問題希望大家反思，也因為她的兩個孩子都是女兒，所以她更加重視，「這個社會對女生的要求，還是多過於男生的，所以身為女生，一定要堅強。」

此前，陳緗妮宣布與謝和弦的合約到期，卸下經紀人的身份。她坦言工作加上生活瑣事，已經讓她的身心靈達到極限，「我到底什麼時候才能單純當陳緗妮就好？」因此她認為是時候將某些角色與包袱放下，才是對自己最好的選擇，她也對丈夫喊話：「我以後不會再在外替你擋風擋雨了，換你為我的世界好好撐傘。」