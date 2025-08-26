小嫻「砸六位數搭頭等艙」曝原因　開箱片感動14萬人

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小嫻（黃瑜嫻）近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，近來，她趁著暑假到蘇黎世進修，也拍片與粉絲分享。她日前上傳開箱阿聯酋航空頭等艙的影片，並透露自己為何砸大錢的原因，引不少網友直說「很感動」。

▲小嫻近來到蘇黎世進修。（圖／翻攝自Instagram／hsien_0309）

小嫻在最新上傳的影片中，先從台灣飛到杜拜轉機，再搭上阿聯酋的頭等艙飛到蘇黎世。只見她在貴賓室就已經先玩翻，到了上飛機後，發現頭等艙不僅有巧克力、堅果等一堆零食可以吃，其它設備也不馬虎，為此感到很開心。小嫻透露，自己先前直飛巴黎是搭商務艙，而此次她細算去蘇黎世的商務艙來回機票價格是20萬，但中轉杜拜到蘇黎世，一段商務艙再加一段頭等艙，只比商務艙多1萬塊，於是決定犒賞一下每個學期都認真讀書的自己。

小嫻也提到，自己沒有什麼物慾，平常是不買精品的，所以她體驗頭等艙的重點也不是奢華，而是空服員的服務。她大讚阿聯酋頭等艙的空服員相當細心親切，她也直言，花錢不等於就是大爺，應該要好好善待服務自己的人，讓對方覺得被肯定，再去好好地服務其他人，讓「善」循環下去。

▲▼小嫻分享自己搭頭等艙的原因和感想。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

小嫻的影片PO出後，許多網友都溫馨留言「善待每一個服務你的人，這句話好有氣質，被姊get到」、「唯一一個開箱頭等艙會讓人感動的」、「看多數人開箱頭等艙就是很單調，甚至炫耀，而妳卻可以如此正向與寬容地說明要善待每一個服務人員，君子風度令人敬佩」、「默默感動掉淚，要好好愛自己」，也表示很期待她之後的影片。