2天後就要來台灣「陳奕迅突宣布不來了」！　原因曝光...公司道歉

記者蔡琛儀／綜合報導

陳奕迅推出演唱會紀錄電影《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》，並到各地舉辦分享會，他原定本周四也將來台宣傳，還舉辦抽籤選出幸運粉絲到場同樂，沒想到稍早他所屬環球音樂宣布，「由於《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會 高雄站 主辦單位行政上的疏失，導致陳奕迅明天來台的工作許可尚未核發。」因此陳奕迅確定無法來台。

▲陳奕迅近期忙著宣傳演唱會紀錄電影。（圖／廿一克有限公司提供）

環球音樂表示，分享會屆時仍會照常舉行，並特別準備了「台北分享會限定禮袋」，贈送給所有幸運抽中入場的粉絲朋友們，以表心意。而陳奕迅本人則改到9月下旬來台與粉絲相見歡。

環球音樂聲明：

由於《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會 高雄站 主辦單位行政上的疏失，導致陳奕迅明天來台的工作許可尚未核發。我們很遺憾的宣布，原訂於8月28日舉辦的陳奕迅《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》紀錄片 台北分享會，Eason將無法親自出席。

經討論後，本次分享會仍照常舉行。環球音樂特別準備了 「台北分享會限定禮袋」，贈送給所有幸運抽中入場的粉絲朋友們，以表心意。

Eason預計將於9 月下旬返台與大家相見，後續確認的活動資訊將以台灣環球音樂官方公告為準。對於因此造成的不便，我們深感抱歉，並再次感謝各位的體諒與支持。