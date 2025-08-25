165反詐騙專線如何作業？靠51員警「一年攔阻3.79億詐款」　血淚內幕曝光

記者孟育民／台北報導

只靠24支電話與51名警察，165反詐騙專線一年就成功擋下5800件詐騙案，救回民眾血汗錢高達3.79億元。由鏡電視製作的紀實節目《被騙的人都Call我》登上MyVideo節目榜TOP 10，鏡頭首度貼身跟拍165反詐接線中心48小時日常，展現警察如何不眠不休與詐團鬥智。除了協助民眾阻止詐騙，還得聽各種抱怨與情緒發洩，甚至遇過有人打來「求愛」。

▲《被騙的人都Call我》紀錄「165反詐騙專線」員警辛苦。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

許多警察長期處於高壓環境，為了舒壓，除了靠運動調適，中心內還特別設置娃娃機，讓員警們在緊繃氛圍中找到一點出口，不少人無奈笑說：「在台灣，警察就是服務業，服務兼執法、還要做功德。」165接線中心每天平均湧入1500通電話，高峰時甚至突破3000通，員警每人每日至少要接60通以上。

165專線的員警也早已歸納出詐團「作息表」，像是上午時段最常出現的就是扮成「假檢警」詐騙，專挑在家的中高齡民眾下手；到了下午，則以「網購糾紛」居多，像是在社群平台買商品卻收到劣質貨品，甚至被一步步誘騙加碼匯款。

▲許多員警承受極大壓力。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

夜深之後，最常湧入的則是「愛情詐騙」與「虛擬貨幣投資詐騙」。這類詐騙多以遠在國外的「網路男/女友」或「投資高手」為由，要求對方匯款。即便報案民眾已經打到165，仍有人堅信自己遇到的是真愛或千載難逢的絕佳機會。對此，員警們常直接點破：「他們說投資會賺錢，那他們自己賺就好，不會發生在我們身上啊！」這句直白卻犀利的提醒，也成了165最具震撼力的「反詐金句」。