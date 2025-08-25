不只小男友！　魏如萱「新歡」身份曝光...公開甜揪吃地瓜球

▲ 香港大勢女聲moon tang挾百萬點閱人氣，將來台開唱。（圖／小金鹿娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

擁泰國血統的歌手moon tang出道四年，不僅多支MV點閱破百萬，更在香港多次舉辦爆滿演唱會，實力備受肯定，連陳奕迅、容祖兒都紛紛追蹤其社群帳號，金曲歌后魏如萱也曾翻唱她的創作〈趁你旅行時搬走〉，稍早更轉發moon tang的貼文為她宣傳，寫道：「走，我們去吃地瓜球。」而moon tang將於10月18日初登LEGACY舉辦在台首場個人演唱會「25+1」。

▲▼ 香港大勢女聲moon tang實力備受肯定。（圖／小金鹿娛樂提供）



moon tang將三位前輩視為學習榜樣，期待未來能同樣發光發熱。她坦言，金曲歌后魏如萱的創作與聲線，更是啟發其音樂之路的關鍵，她透露：「學生時期便視魏如萱為偶像，她的歌唱方式讓我發現，聲音表達不拘泥於傳統，可以有無窮變化。我當時便開始探索自己的演唱風格，學習運用和展現聲音。」

面對首次台灣個人演唱會，moon tang坦言毫無緊張，反倒充滿期待，她興奮表示：「有些演出壓力很大，但我個人演唱會卻比平常輕鬆，感覺就像平凡一天做喜歡的事。與我同台的都是好友，來的觀眾也應是喜愛我音樂的人，很希望台灣觀眾會喜歡我帶來的音樂！」

熱愛旅遊的moon tang私下常來台灣工作或旅行，moon tang笑說每次搭計程車，司機總熱情分享台灣美食與景點，讓她感受深刻，提及最愛的台灣小吃，她更以「內行人」口吻說：「最愛地瓜球！而且一定要加梅粉！」展現她對台灣美食的熱愛。

她近期更與「雙金」才子鶴The Crane合作新歌〈雪屋〉，談及結識方式，moon tang打趣道：「全靠網路無國界！我們在社群平台上互相關注，從『網友』變成好友，他們都是我很欣賞的音樂人！」她更自曝與鶴The Crane從合作到合唱，都未曾見過本人，笑稱：「只有一次透過視訊，才真正見到彼此的『廬山真面目』！」

moon tang期待能與鶴The Crane相見，並主動邀請他及台灣音樂圈好友前來看演唱會。她喊話：「演唱會嘉賓若能邀請到這些我喜愛的朋友們現場合唱，那會是非常棒的體驗，希望他們能來！」她對台港音樂交流充滿熱情。

