ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

麻衣爆料帶「台灣3大咖」遊日好丟臉
七夕祕法！水喝對方法「遇強大貴人」
范冰冰遭封殺7年！大馬獲頒勳章
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

金鍾國 吳宗憲 呂頌賢 圭賢 王陽明 鄭人碩 蔡振南 范姜彥豐

《魔戒》金髮男神佛羅多變了！新片「禿頭+黑眼圈」怪異造型認不出

記者黃庠棻／台北報導

《沙丘》、《哥吉拉與金剛》傳奇影業打造全新超級英雄電影《毒魔》（The Toxic Avenger）將於8月29日在台上映，本片由《權力遊戲》「小惡魔」彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）領銜主演。

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

故事描述溫斯頓（彼得汀克萊傑飾）是一位落魄的化學工廠警衛，因為意外落入有毒廢棄物之中，變成擁有超人力量的畸形怪物「毒魔」，他決定利用這股力量對抗威脅兒子、朋友及社區的惡勢力，《毒魔》將於8月29日全台戲院與全美同步上映。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲彼得汀克萊傑變身擁有超人力量的畸形怪物「毒魔」。（圖／車庫娛樂提供）

《毒魔》曾被美國規模最大的奇幻電影節「奧斯汀奇幻電影節」選為開幕片，在該影展舉行世界首映之後，以充滿創意又刺激的內容，獲得許多影評的讚賞。《Bounding Into Comics》表示「梅肯布萊爾的《毒魔》應該會成為下一個《死侍》。」《Mashable》說「超級英雄疲勞的完美解藥。」

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

《The Blogging Banshee》表示「就算裡面的幽默和超尺度大屠殺未必適合所有觀眾，觀賞《毒魔》仍然保證是一段難忘的觀影體驗。」《United Press International》強調「這正是後漫威時期最需要的超級英雄電影。」如果你已經看膩一成不變的超級英雄電影，那麼《毒魔》將會再度點燃你對超級英雄的喜愛。

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

「小惡魔」彼得汀克萊傑在《毒魔》裡化身面惡心善的超級英雄「毒魔」，對抗曾經欺壓他的邪惡企業。毒魔在片中的超能力相當多元，除了可以把人「爆頭」的致命拖把之外，他的血液可以治癒傷口，他的尿液甚至具有腐蝕性。

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲彼得汀克萊傑變身擁有超人力量的畸形怪物「毒魔」。（圖／車庫娛樂提供）

導演梅肯布萊爾（Macon Blair）受訪時表示，為了讓電影節奏保持流暢，他刻意避免在片中向觀眾解釋毒魔的能力「誰會在意這種事情？他滿身肌肉，流著紫色的血，或許講清楚會有幫助，但我不想讓電影變得太瑣碎，只想讓故事繼續前進。」

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲彼得汀克萊傑變身擁有超人力量的畸形怪物「毒魔」。（圖／車庫娛樂提供）

美國知名男星凱文貝肯（Kevin Bacon）在《毒魔》裡飾演邪惡化工廠的執行長「羅伯特」，是片中的大反派。導演梅肯布萊爾表示凱文貝肯是現在越來越罕見的真正「電影明星」，過去大家常常把他跟嚴肅的劇情片做連結，但他認為凱文貝肯其實很風趣幽默，於是他把《毒魔》的劇本寄過去，希望能邀請凱文貝肯飾演狂妄自大的羅伯特。

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲凱文貝肯在《毒魔》飾演大反派。（圖／車庫娛樂提供）

梅肯布萊爾原本以為要跟凱文貝肯溝通很久，結果對方僅僅一天就回覆了，讓他相當驚喜，而凱文貝肯的表現也讓他非常滿意「很多鏡頭我就是放手讓他們自由去演，在攝影機後面看著他表演真的很容易笑出來。真的太棒了。能夠找他加入是我們的一大勝利。」

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲《毒魔》伊利亞伍德。（圖／車庫娛樂提供）

今年聖地牙哥國際動漫展的《毒魔》劇組見面會上，雖然凱文貝肯本人沒有到現場，但是仍然錄製影片向影迷打招呼「這是一部很有趣的電影。我很鼓勵大家走出家門，前往電影院，觀賞這樣的電影。如果你喜歡這類型的內容，那你應該去電影院支持這部片，支持這些工作人員。我覺得這部片是一段搞笑、瘋狂、有趣、血腥的旅程。」

▲《毒魔》即將在台灣上映。（圖／車庫娛樂提供）

▲《毒魔》伊利亞伍德。（圖／車庫娛樂提供）

另外，曾在《魔戒電影三部曲》中飾演主角「佛羅多」的伊利亞伍德也出演了《毒魔》，在片中的可怕造型讓大部分影迷都沒認出，因此更多了一份期待感。

當被問到如果《毒魔》推出續集，希望毒魔去對抗什麼樣的敵人，導演梅肯布萊爾表示「大概是銀行之類的地方吧，我不確定。」他說「我們曾經想過要放進時間旅行的元素，讓彼得回到變身前的模樣，整個故事會變得很複雜。」《毒魔》將於8月29日全台戲院與全美同步上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

毒魔

推薦閱讀

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」　簽保密條款仍外流超後悔

10小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

8/23 19:00

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言…網：別勉強

8/24 14:24

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

《RM》全員得知金鍾國結婚「第一反應」曝光！　宋智孝感動到哭

18小時前

賓賓哥突暈倒「送醫畫面曝光」！　員工嚇哭抖出內幕：以為失去他了

賓賓哥突暈倒「送醫畫面曝光」！　員工嚇哭抖出內幕：以為失去他了

4小時前

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

6小時前

陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！9點聲明反擊「還原痛心內幕」：最差的決定

陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！9點聲明反擊「還原痛心內幕」：最差的決定

4小時前

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

5小時前

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！昏迷命危暴瘦18公斤　最新狀況曝

20小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

唐綺陽運勢／天秤感情「最好斷捨離」！處女小心有情敵 金牛有爛桃花

10小時前

艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路

艾成離世3年！王瞳才爆新歡出現...露面認「摯愛」重病：陪走最後一哩路

3小時前

熱門影音

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜
吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」
曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」

曾智希跳BLACKPINK〈JUMP〉　陳志強亂入「對鏡頭狂扭」
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看

曾愷玹幫女兒搶BLACKPINK　槓龜：我跳給她看
Melody開課教英文　You know～Try it！

Melody開課教英文　You know～Try it！
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」

向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」
樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」
米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢

米可白愛犬離世收「真毛擬真公仔」　秒落淚：是我的錢錢
藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西

藍波老師救援摔車阿北！　女兒也下車一起搬東西
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

看更多

【可愛爆擊❤️】‍1歲娃想吃香蕉！奶音萌喊：像猴子一樣

即時新聞

剛剛
剛剛
55分鐘前10

阿翰考到日檢N1！　曝15年學習過程「因1事下決心苦讀」

57分鐘前0

《魔戒》金髮男神佛羅多變了！新片「禿頭+黑眼圈」怪異造型認不出

1小時前1

IVE安兪真唱〈GOLDEN〉遭酸　羅PD不忍了槓酸民：看得很煩！

1小時前13

節目讚譽蔣介石「台灣民主之父」被罵爆　日本電視台道歉了！

1小時前1

安于晴怒反擊曾拍大尺度照！　吐舌比基尼照：重金男友快來領走我

1小時前0

高伊玲《我家的事》奪北影影后…從小讓爸媽「操碎心」　心疼曾敬驊

2小時前10

嫁豪門尪生三寶！劉伊心替愛女籌備「水上抓周派對」　奢華場面曝光

2小時前20

許維恩一家三口去沖繩玩「遇突發狀況」！苦笑冒冷汗：只能說幸運吧

2小時前0

驚嚇！樂團唱一半突喊「我快不行了」　下秒病倒中斷演出...粉嚇傻

2小時前0

河智媛香港見面會人氣爆棚！　啦啦隊女神被餵食「打算胖5公斤」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」
    10小時前2822
  2. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    8/23 19:00161
  3. 《鬼滅之刃無限城》全球票房目標千億！大陸上映飄2傳言
    8/24 14:2461
  4. 《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝
    18小時前62
  5. 賓賓突癱軟暈倒「送醫畫面曝光
    4小時前2630
  6. 許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」
    6小時前41
  7. 陶晶瑩遭轟棄養黃金獵犬！　9點聲明反擊「還原痛心內幕」：我們沒忘記
    4小時前1210
  8. 男偶像遭粉絲強拽嘴對嘴親！事發全程被拍下　粉絲看到怒了
    5小時前145
  9. 《笑傲江湖》令狐沖進加護病房！命危暴瘦18公斤　最新狀況曝
    20小時前2010
  10. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合