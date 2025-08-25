嫁豪門尪生三寶！劉伊心替愛女籌備「水上抓周派對」　奢華場面曝光

記者孟育民／台北報導

藝人劉伊心與老虎牙子創辦人林志隆，先後誕下女兒「牙子」、兒子「Wing」，去年7月順利生下第三胎小公主「CC」。夫妻倆日前為滿周歲的小女兒「CC」精心策劃了一場獨一無二的「水上抓周派對」，吸引現場來賓驚呼連連。派對當天，CC 穿著特製的中式下水禮服，在泳池中完成「水上抓周」，一口氣抓到了兩個麥克風與火箭，象徵未來勇敢發聲、追夢高飛。而林志隆更親自抱著愛女游過「聰明門」，為女兒送上滿滿的祝福。

▲▼劉伊心為愛女舉辦豪華水上抓周派對 。（圖／本人提供）

現場特別以粉紅色氣球打造四米長主題牆，並準備各式水上浮具，讓大小朋友們一同戲水同樂。值得一提的是，這座泳池也是劉伊心三個孩子自小學游泳、親近水域的地方。劉伊心表示：「從小讓孩子和水做朋友，是我們給孩子最好的禮物。水裡沒有手機干擾，只有肌膚的接觸和緊密的擁抱，這些親子互動是最珍貴的回憶。」

為了讓賓客留下美好體驗，劉伊心更準備了精緻伴手禮，包含依性別挑選的浴巾服飾、零食點心盒，以及自家品牌「口腔噴霧」，貼心滿分。

▲▼劉伊心精心籌備。（圖／本人提供）

這場創意十足的水上抓周，不僅讓小壽星 CC 留下難忘的成長回憶，也展現出劉伊心身為「三寶媽」依舊細膩用心的一面；而林志隆則用實際行動陪伴，讓現場洋溢滿滿的幸福氛圍。