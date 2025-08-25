張靚穎健康亮紅燈！伸懶腰就滲血　額頭詭異突一條「查不出原因」　

記者張筱涵／綜合報導

歌手張靚穎24日於社群平台發文，長篇細數自身近況，透露健康出現問題，也重新審視生活步調。她表示，額頭時常有血管突起，醫檢卻找不出原因，「當我休息不好的時候，或者也不知道什麼原因的時候，偶爾額頭的一兩根血管就會這樣突起…我從一開始的緊張到現在已經習慣，畢竟體檢完也沒看出這方面有啥問題，或許是頸椎的老問題，但至少目前我拿它沒辦法。」

▲張靚穎額頭詭異浮起。（圖／翻攝自微博／張靚穎）



除了額頭，張靚穎更曬出手掌照片，自嘲「誰會伸個懶腰手掌就流血了？我會。一點不值得炫耀的技能，get。」張靚穎坦言，過去一直拚命燃燒自己，如今才意識到需要調整，「燃燒總是需要燃料的，我的燃料是生命，所以我開始惜命了，把能量集中在更值得的地方，是我這個年紀該做的事情了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張靚穎伸懶腰就讓手掌流血。（圖／翻攝自微博／張靚穎）



張靚穎也透露在巡演期間決定放寬體重管理，原因是體檢結果顯示「風濕性免疫力低下／營養不良」，她表示「我很疑惑，我吃得非常正常，甚至比周圍人要豐富，怎麼會營養不良？朋友開玩笑說，光吃不長，這是多少人夢寐以求的哈哈哈哈哈，一點都不好笑。」因此，她果斷調整作息，「巡演體力消耗會很大，我果斷選擇吃、睡然後開始克制自己，只要不是公開的行程，能不出門就不出門。」

在生活習慣上，張靚穎也做出改變，「我不會非要最早的航班來解決對天氣不確定的焦慮，會在錄音過凌晨2點後就強制讓自己回家，非必要不給自己上起床的鬧鐘，會開始用強制周圍人下班的方式讓自己也下班。」她笑稱，身為「工作狂」只能用掐斷源頭的方式讓自己暫停。

張靚穎更直言這篇長文並非賣慘，而是希望和粉絲溝通：「雖然我真的不習慣交代這些，只是不希望它會變成一個壞情緒的雪球越滾越大。我從來不是會哭的孩子，因為我根本就不想哭，我有糖，所以現在也只是走個『哭』的流程。」她強調，「我的本意永遠只是想讓大家看到快樂，在我可以的範圍以內。但如果情緒走向了不快樂，那太不划算了！」

最後，張靚穎感謝粉絲對新歌〈野心家〉、〈宿命之上〉的支持，「看到大家唱得那麼開心，我就又擁有了更多糖，特別是在『追』的現場聽到你們超大的聲音。脫離開ID，當我們真實地面對面，能量又都加倍了。如果昨天的我不夠完美，那就用彼此的歌聲來補足吧，cheese！」

【張靚穎微博全文】

該從哪裡說起呢？這張照片吧。當我休息不好的時候，或者也不知道什麽原因的時候，偶爾額頭的一兩根血管就會這樣突起…我從一開始的緊張到現在已經習慣，畢竟體檢完也沒看出這方面有啥問題，或許是頸椎的老問題，但至少目前我拿它沒辦法。劉海什麽的，本不該是我要花時間去思考的問題。首先是我喜歡，其次，它偶爾有點功能性，就是擋住我的額頭。這輪巡演我沒對自己那麽嚴苛於保持體重，是深圳首場快開始前的臨時決定。因為我的體檢報告顯示：風濕性免疫力低下/營養不良。我很疑惑，我吃得非常正常，甚至比周圍人要豐富，怎麽會營養不良？朋友開玩笑說，光吃不長這是多少人夢寐以求的哈哈哈哈哈，一點都不好笑。巡演體力消耗會很大，我果斷選擇吃，睡然後開始克制自己，只要不是公開的行程，能不出門就不出門。

棚裡文姐見我都說，好久不見啊，都一個多星期了呢。yes！成功打卡一周不進棚！

第二張照片是我的手掌，前十年只是左手，現在右手也開始了。誰會伸個懶腰手掌就流血了？我會。一點不值得炫耀的技能，get。

不管在棚裡還是在台上，我竭盡全力去自我開發和探索，但燃燒總是需要燃料的，我的燃料是生命，所以我開始惜命了，把能量集中在更值得的地方，是我這個年紀該做的事情了。我不會非要最早的航班來解決對天氣不確定的焦慮，會在錄音過淩晨2點後就強制讓自己回家，非必要不給自己上起床的鬧鐘，會開始用強制周圍人下班的方式讓自己也下班，工作狂只能用掐斷源頭的方式來按下暫停鍵。工作圖，我其實很早之前就只是早起早拍晚起晚拍，甚至活動結束再拍，不給攝影師時間，他們也確實沒辦法早發圖，做什麽妝髮，選哪件衣服，不說絕對吧，超過99%都是我自己決定。我的審美決定我當天的樣子，我本就不是什麽大美女，能靠打扮偶爾驚艷一下，我已經尾巴翹上天了好嗎，偶爾努力一下後天美女還是有我一席之地噠！

好啦～寫這一篇的目的還是我之前說的溝通，雖然我真的不習慣交代這些，只是不希望它會變成一個壞情緒的雪球越滾越大。我從來不是會哭的孩子，因為我根本就不想哭，我有糖，所以現在也只是走個“哭”的流程。我的本意永遠只是想讓大家看到快樂，在我可以的範圍以內。但如果情緒走向了不快樂，那太不划算了！謝謝你們理解，因為我很難保證以後也事無巨細地交待，生活太瑣碎了，除去高光時刻就剩下電量不足，畢竟傲嬌如我，還是很不喜歡“哭”的。最近的新歌，不管是野心家還是宿命之上，看到大家唱得那麽開心，我就又擁有了更多糖，特別是在“追”的現場聽到你們超大的聲音。脫離開ID，當我們真實地面對面，能量又都加倍了。如果昨天的我不夠完美，那就用彼此的歌聲來補足吧，cheese！