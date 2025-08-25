24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

記者吳睿慈／綜合報導

新人韓團YOUNITE由BRANDNEW MUSIC所打造，他們近來前往巴西舉辦公演，怎料，卻發生成員恩湖遭到當地粉絲強吻的意外，雖然保鑣緊急上前制止，但影片全被拍下來，引起全球歌迷怒喊「這是性騷擾」，相關爭議延燒，當地主辦也透過社群網站道歉表示「絕對不會容忍任何形式的性騷擾」，正式對外道歉。

▲YOUNITE在巴西開唱發生遭粉絲強吻的突發狀況。（圖／翻攝自MBN News YouTube）



YOUNITE日前前往巴西參加「第18屆韓國文化之日」盛典，怎料在團體下班路的途中，因粉絲人潮眾多，一名女性歌迷竟衝到最前方，並在成員恩湖經過時，強制把成員拽過來強吻，女粉絲嘴對嘴親上去，恩湖雖然閃得極快，但還是造成不小騷動，相關影片在全球延燒，歌迷怒喊「這是性騷擾」。

▲▼粉絲把恩湖抓過來嘴對嘴強吻。（圖／翻攝自MBN News YouTube）



事發過後，當地主辦單位對外道歉表示「我們對於一名粉絲在活動上試圖強吻的性騷擾行為感到遺憾，絕對不會容忍任何形式的性騷擾」，但無法消除歌迷的怒火。

▲YOUNITE恩湖事後有報平安表示「我用過人的反射神經躲過了」。（圖／翻攝自官方IG）



對此，BRANDNEW MUSIC也在23日親上火線表示「為了保護藝人與粉絲的安全，在跑行程時請大家保持安全距離」，恩湖則透過粉絲平台報平安表示「雖然感到慌張，但我用過人的反射神經躲過了，沒事的。」

