張信哲出拳對打金鐘視帝！　「超狂劇本」曝光嗨喊：也太特別

張信哲新專輯《屬於 Be Part Of》強打主歌〈屬於我們的故事〉，新銳黃小花、驊翎、史帝伏Steve.Inn、小沙共同創作，融合Grunge搖滾，卻不顯粗獷，散發溫暖力量。張信哲坦言：「歌名浪漫，實則情歌，它有兩個節點，前段低迴冷冽，後段炸裂歡快，難度極高！」他透露錄音習慣一氣呵成，配唱前認真練習，只為將情感反差精準呈現。

歌曲MV同樣話題十足，女主角邀來曾與日本影帝合作、入圍台北電影節「非常新人」的陸夏，男主角則由兩屆金鐘及北影雙料視帝黃河擔綱，導演黃中平將場景選在一家復古風格的餐廳與陽明山中山樓，以飽和色調營造濃厚電影氛圍。

MV中最吸睛橋段，莫過於張信哲與黃河「拳來拳往」打太極，以及兩人對弈下棋的畫面，張信哲初見劇本驚呼：「也太特別！」後來才領悟，太極拳陰陽交融與棋局攻防，巧妙暗喻男女情感的進退拉扯。

導演黃中平表示，他刻意以拼貼手法，將「故事碎片」組合，影像穿插舞蹈、武術、霓虹與城市，營造出迷幻氛圍。他直言：「這首歌充滿突破與撞擊，希望音樂錄影帶也能打破傳統情歌詮釋，帶來更開放的想像空間！」

