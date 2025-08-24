孫安佐昔買千發子彈「原因曝」！　孫鵬認救兒燒千萬：和狄鶯靠藥物才能睡

記者孟育民／台北報導

三立新聞台《話時代人物》節目，今（24日）晚間八點，將播出孫鵬的專訪，訪談中聊到他和狄鶯之間的感情，也提到關於孫安佐幾度登上社會版的爭議事件。孫安佐在2018年因為爆出「槍枝及火藥事件」，孫鵬和狄鶯為營救小孩，孫鵬坦言有做過最壞的打算「如果孫安佐在美國被判刑，我們就在美國用觀光簽證，輪流的在美國陪他到出獄為止」，孫鵬說最初送孫安佐出國，是讓他受教育，「他有理想有抱負，要到美國去當FBI，我們就安排他出國」。

▲孫鵬接受鄭弘儀訪問。（圖／三立提供）



當時孫安佐在美國家中被查到持1600發子彈，孫鵬說「因為要考FBI聯邦幹員，他自己就要去練，買越多越便宜，我說這麼多子彈放家裡很奇怪，他就說可以放在射擊俱樂部裡，我說好你就去買」，殊不知俱樂部說不是跟他們買的子彈你不能放，所以才放在家。這個事件前後延燒近四年，孫鵬坦言心力交瘁，尤其當時賣屋變現籌款斥資千萬，他和狄鶯還因此長達近一年的時間，都必須靠醫師的藥物才能入睡。

▲孫鵬談到孫安佐惹出的風波 。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

關於孫安佐的最新人生規劃，孫鵬說「他說他想做台灣首席的健身教練，他想組一個team教練團，去企業跟他們簽約教員工健身」，雖然孫安佐現在25歲，但孫鵬目前沒打算讓他出去一個人獨立生活，「我覺得他可能在這個保護自己這方面，還有判斷力，會比一般的同年齡弱一點，我覺得他現在還不適合自己一個人出去住」孫鵬希望孫安佐能再成熟一點。

訪談中孫鵬也提到，自己小學五年級父母離異，印象中每逢農曆新年都要吃兩次年夜飯，下定決心不要過這樣的生活，「那時候結婚，立志打死不離婚」，「那還是離了，沒辦法真是無路可走，彼此誤會太深了」。