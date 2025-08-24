ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

楊宗緯出意外「墜落2公尺舞台」
七夕情人節倒數不踩雷禮物清單
李雅英缺席應援首露面！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

楊宗緯 吳宗憲 謝震廷 范姜 許凱 趙晴 王識賢 林采緹

蕭秉治女友現身甜給滿分！　不當「神曲製造機」曝光最新身份

▲▼蕭秉治攻蛋舉辦《活著Alive》演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治攻蛋舉辦《活著Alive》演唱會。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／高雄報導

蕭秉治相隔10年，昨（23日）晚再度站上高雄巨蛋熱鬧舉辦《活著Alive》演唱會，吸引上萬粉絲朝聖，現場嗨翻，這次交往多年的圈外女友Tracy也愛相隨力挺，不過有別於台北場，蕭秉治昨晚沒有特別點名感謝女友，他笑說：「台北場謝過就可以，她說不要再高調了。」更大方帶著女友見媒體，Tracy更甜為蕭秉治的演出打10分滿分。

▲▼蕭秉治金曲連飆引來全場大合唱。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕭秉治金曲連飆引來全場大合唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治攻蛋舉辦《活著Alive》演唱會。（圖／相信音樂提供）

演唱會上，每當蕭秉治演唱到膾炙人口的歌曲〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈外人〉、〈我還是愛著你〉、〈毒藥〉時，全場都跟著大合唱，對於「破億神曲製造機」封號，蕭秉治卻謙虛笑說：「不想要那個title，因為很多厲害的音樂人，不覺得自己特別怎麼樣。」搞笑喊：「可以叫我芭樂王子就好，或芭樂小哥，我只是喜歡寫芭樂歌的人。」

對於「芭樂歌」，他也有感而發：「有些人會自命清高說不聽芭樂歌，只聽酷的歌，但如果真的是在圈內音樂人，都知道要寫出大眾芭樂歌是非常困難的事情，希望愛音樂的朋友，要去欣賞每一種不同的音樂類型。」問及版稅是否也破億？他笑說：「沒有億，我只是一介草民，也沒有特別去算，都是我媽在管。」

慶功宴上，公司特地將演唱會城市做成巡迴地圖，邀歌迷一起巡迴打卡，更開心宣布巡演城市再加碼，2026年將到馬來西亞和新加坡和歌迷見面，他說：「覺得很開心到這麼地方辦演唱會，用音樂感動更多人。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

蕭秉治

推薦閱讀

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光

10小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

18小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳！重摔舞台短暫昏迷…主辦方發聲

7小時前

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻…團隊急聯繫

4小時前

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

俐蓁喊范姜彥豐「一日男友」又認：想抱久一點　網友怒批不OK

3小時前

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土「帶回去灑公園」爆笑對話破千萬朝聖

5小時前

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！　疑雙劈腿對話流出

14小時前

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

20小時前

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

8/23 12:08

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

王識賢坦承《家後》原是寫給他　送給江蕙被笑是傻瓜

16小時前

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

楊宗緯出意外「墜落2公尺高舞台」！　痛苦送醫畫面曝…全場嚇壞

14小時前

熱門影音

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
虞書欣爆霸凌

虞書欣爆霸凌
楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子

楊洋靠超強武打戲再翻紅　曝嚴重腿傷：需復健一輩子
曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」

曹佑寧曝《全明星》紅隊近況 看新聞才得知「粿粿被傳婚變」
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
霍建華進軍大陸短劇

霍建華進軍大陸短劇
《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」

《母胎單身》志受首認　「有試著和勝理交往」
曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件

曾馨瑩澄清申報名牌包抱怨事件
朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了

朴寶劍感謝Lulu送畫　她羞：今天不收錢了
見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這

見「沈玉琳專屬位」空著 詹惟中感嘆：他都坐在這
蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD

蕭亞軒力挺王力宏演唱會　嗨到把螢光棒甩飛了XD
林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點

林志玲下班「狂嗑泡麵」 網笑：跟姐姐唯一的共同點
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

沈玉琳親揭罹癌始末！　淚謝愛妻「救了我一命」

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

黃鐙輝演《角頭》自稱「老大」被吐槽　把萁媽送給高捷？..他：我家住不下！

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

夏克立爆「睡女粉射後不理」　婚內「傳不雅照」前經紀人切割

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

蕭亞軒回歸舞台「開全麥超穩」　飆25年前經典歌〈薔薇〉

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

朴寶劍下台繞場...全部乖乖坐好　被台灣粉絲感動哭：大家有守約

看更多

【無照男害命】台中28歲男等紅燈被撞飛亡

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

熬過8年前男友車禍死別⋯　李裕英生下女兒辦婚禮「低調嫁圈外人」

21分鐘前10

《角頭》憨春驚喜演《戲說台灣》！　爆笑造型曝光「差點認不出」

29分鐘前0

蕭秉治女友現身甜給滿分！　不當「神曲製造機」曝光最新身份

36分鐘前0

蕭秉治開唱前1週出事！　跌倒重摔「1部位掛彩」露面吐近況

50分鐘前48

啦啦隊女神道歉了！親密互動范姜彥豐「喊想抱久一點」　公司滅火要粉絲理性

57分鐘前0

向太每月付向華強前妻撫養費！金額增20倍「養一輩子」甘願給丁佩

1小時前30

鑽石公主號疫情拍成電影　導演嘆「人們忘太快」：抱歉沒把小栗旬帶來台灣

1小時前20

樂天女孩紅到香港！　現場擠爆「琳妲見粉絲超狂收藏」感動吐心聲

1小時前0

于卉喬上大學前赴日朝聖哈利波特！當場「激動落淚」全套戰利品曝光

1小時前45

神基因複製貼上！Jisoo超美親姊曝光　「被問有壓力嗎」回答灑脫

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／楊宗緯重摔2公尺舞台！　驚傳昏迷「最新近況」曝光
    10小時前2440
  2. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    18小時前161
  3. 《角頭》全裸戲20位女優背景曝光
    8/22 18:264245
  4. 楊宗緯「痛苦無法行走」影片瘋傳　主辦方發聲
    7小時前2833
  5. 王星越登山直播突然一直哭！「無言直掉淚」全網嚇翻
    4小時前229
  6. 俐蓁「想抱久一點」范姜彥豐留言惹議
    3小時前266
  7. 沖繩尚學甲子園奪冠！球場挖土…爆笑對話破千萬朝聖
    5小時前6
  8. 許凱出軌風波案外案「趙晴被爆有正牌男友」！
    14小時前143
  9. 快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了
    20小時前223
  10. 和粿粿傳婚變　范姜甜擁啦啦隊女神畫面曝光
    8/23 12:08189
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合