蕭秉治女友現身甜給滿分！　不當「神曲製造機」曝光最新身份

▲蕭秉治攻蛋舉辦《活著Alive》演唱會。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／高雄報導

蕭秉治相隔10年，昨（23日）晚再度站上高雄巨蛋熱鬧舉辦《活著Alive》演唱會，吸引上萬粉絲朝聖，現場嗨翻，這次交往多年的圈外女友Tracy也愛相隨力挺，不過有別於台北場，蕭秉治昨晚沒有特別點名感謝女友，他笑說：「台北場謝過就可以，她說不要再高調了。」更大方帶著女友見媒體，Tracy更甜為蕭秉治的演出打10分滿分。

▲▼蕭秉治金曲連飆引來全場大合唱。（圖／相信音樂提供）



演唱會上，每當蕭秉治演唱到膾炙人口的歌曲〈想悄悄住進你的靈魂〉、〈外人〉、〈我還是愛著你〉、〈毒藥〉時，全場都跟著大合唱，對於「破億神曲製造機」封號，蕭秉治卻謙虛笑說：「不想要那個title，因為很多厲害的音樂人，不覺得自己特別怎麼樣。」搞笑喊：「可以叫我芭樂王子就好，或芭樂小哥，我只是喜歡寫芭樂歌的人。」

對於「芭樂歌」，他也有感而發：「有些人會自命清高說不聽芭樂歌，只聽酷的歌，但如果真的是在圈內音樂人，都知道要寫出大眾芭樂歌是非常困難的事情，希望愛音樂的朋友，要去欣賞每一種不同的音樂類型。」問及版稅是否也破億？他笑說：「沒有億，我只是一介草民，也沒有特別去算，都是我媽在管。」

慶功宴上，公司特地將演唱會城市做成巡迴地圖，邀歌迷一起巡迴打卡，更開心宣布巡演城市再加碼，2026年將到馬來西亞和新加坡和歌迷見面，他說：「覺得很開心到這麼地方辦演唱會，用音樂感動更多人。」

