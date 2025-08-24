蕭秉治開唱前1週出事！　跌倒重摔「1部位掛彩」露面吐近況

▲蕭秉治攻蛋舉辦《活著Alive》演唱會。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／高雄報導

蕭秉治相隔10年，昨（23日）晚再度站上高雄巨蛋熱鬧舉辦《活著Alive》演唱會，吸引上萬粉絲朝聖，現場嗨翻，這次演出他不忘大展琴技，自彈自唱多首歌曲，讓歌迷聽得如癡如醉，不過慶功宴上，他透露其實開唱1週前不慎在家滑倒，導致手腕受傷、全是瘀青，讓他內心崩潰，一度以為要更改橋段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蕭秉治開心現身慶功宴。（圖／相信音樂提供）

好在醫生爸爸幫他治療，緊急吃消腫藥，才能如願上陣，但他坦言：「其實彈的時候還是有點痛。」足見他敬業又寵粉的滿滿心意，被問有無需要別人幫忙洗澡？蕭秉治笑說：「沒有人幫我洗澡，上廁所也是單手扶就可以。」恰巧昨晚楊宗緯也不慎從2公尺高舞台摔落，他也心疼表示：「以前拍MV我都戴墨鏡，以前不只一次跌倒的經驗，歌手還是要注意安全，要保護好自己、做好安全措施。」

昨晚他也使用公司送的30萬訂製紅色麥克風，蕭秉治感激直呼：「公司非常照顧我，把我當小孩子，昨天拿到那隻麥克風，差點跪下，拿到自己專屬麥克風，真的是每個歌手的夢想。」並邀請歌迷幫他為麥克風取名。

演出後，各界反應熱烈，各地敲碗聲不斷，除了原本公布的7個城市外，現在在再開馬來西亞和新加坡，更預告將有更多城市等著他解鎖，並送上「機會」驚喜讓蕭秉治許願演唱會嘉賓人選，他馬上說：「五月天，但師兄很忙，基本上應該是機會渺茫！」也驚喜預告和鼓鼓呂思緯將在9月推出新的單曲，並許願自己能在年底前推出新專輯，明年也會有更多作品和歌迷見面。

