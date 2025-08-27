8月27日星座運勢／天蠍座財運飆升 這星座當心職場小人暗算
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：吃苦當作吃補
感情：問心無愧就好
財運：增加進財管道
幸運色：金箔色
貴人：摩羯
小人：雙子
工作：自動無視批評
感情：免疫情緒勒索
財運：貴人暗中幫忙
幸運色：酒紅色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：次補預備方案
感情：慎防感情詐騙
財運：投資方向改變
幸運色：茶綠色
貴人：獅子
小人：牡羊
【土象星座】
工作：耐心教導後輩
感情：愛情無須多言
財運：正財明顯提升
幸運色：正紅色
貴人：處女
小人：射手
工作：職場多助同仁
感情：給予良好回應
財運：留意資金配置
幸運色：碧綠色
貴人：雙魚
小人：處女
工作：保持熱情狀態
感情：渴望得到理解
財運：分析理財數據
幸運色：大地色
貴人：金牛
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：多開發新業務
感情：放下癡心妄想
財運：安心靜候佳音
幸運色：大地色
貴人：雙魚
小人：摩羯
工作：可能小人挑釁
感情：規劃兩人出遊
財運：穩定蒸蒸日上
幸運色：朱砂色
貴人：水瓶
小人：處女
工作：完善規章制度
感情：需要打開心房
財運：再度跟進投資
幸運色：抹茶色
貴人：處女
小人：金牛
【火象星座】
工作：完成階段目標
感情：家人祝福感情
財運：參考專家分析
幸運色：霧紫色
貴人：牡羊
小人：雙子
工作：規劃未來目標
感情：避免過度憂心
財運：留意下坡行情
幸運色：冰晶色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：不宜過度壓抑
感情：得友人神助攻
財運：意外花費增加
幸運色：碧玉色
貴人：射手
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響