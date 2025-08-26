8月26日星座運勢／射手座當心三角戀情 水瓶桃花運大爆發
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：拉攏更多投資
感情：桃花運勢大增
財運：檢視理財分配
幸運色：香檳色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：展現個人才華
感情：苛責點到為止
財運：娛樂支出變多
幸運色：墨綠色
貴人：獅子
小人：射手
工作：說話不可直接
感情：感情互動甜蜜
財運：付出才能獲利
幸運色：西柚色
貴人：雙魚
小人：處女
【土象星座】
工作：得到貴人參謀
感情：安心來自責任
財運：用心不盲跟風
幸運色：木紋色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：深入了解市場
感情：順利選擇佳偶
財運：商機帶來財富
幸運色：淺藍色
貴人：牡羊
小人：金牛
工作：機會就在眼前
感情：多加沉澱內心
財運：投資適可而止
幸運色：咖啡色
貴人：射手
小人：雙魚
【水象星座】
工作：加強個人業務
感情：避免先入為主
財運：買賣再三思量
幸運色：淡粉色
貴人：處女
小人：天蠍
工作：調整創意構思
感情：費心維繫情感
財運：有望賺得大單
幸運色：純白色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：行政效率降低
感情：正視溝通問題
財運：不宜重大買賣
幸運色：霧紫色
貴人：天秤
小人：雙子
【火象星座】
工作：掌握更多訣竅
感情：忍耐風平浪靜
財運：獲取投資信息
幸運色：淺棕色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：多加服從上司
感情：坦承內心想法
財運：拒絕友人借貸
幸運色：玫瑰金
貴人：巨蟹
小人：天秤
工作：難免挫敗灰心
感情：慎防三角戀情
財運：謹慎評估財力
幸運色：淺紫色
貴人：雙子
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響