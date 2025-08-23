ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
農曆七月3顏色別穿！呂文婉打開衣櫃全中…傻眼：人比鬼恐怖

記者王靖淳／綜合報導

國曆8月22日晚間11時將迎來今年農曆7月「鬼門開」，各種民俗禁忌再度成為大家討論的話題。資深媒體人呂文婉今（23）日便在臉書發文，並列出多項廣為流傳的傳統習俗，透露有3種顏色的衣服不能穿，「打開衣櫃，多數非黑即白...而且，我用的床單清一色都是白的餒，結論：敬鬼神而遠之&人比鬼更恐怖。」貼文曝光後，立刻引發熱議。

▲▼呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉表示，在鬼月期間，常會有不能刮腿毛、剪頭髮、半夜吹口哨的禁忌，也應避免隨意拍他人肩膀，以免拍熄對方身上的陽火。此外，她也提到像是入夜前要將晾曬的衣物收進屋內、盡量別靠近海邊等常見禁忌。

在列舉了多項常見的傳統禁忌後，呂文婉接著分享一項她最近才聽到的新說法。她透露，前幾天看到有老師特別提醒，建議民眾在農曆7月最好「別穿白黑紅這3種顏色」，以免招來不必要的麻煩。

▲▼呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

▲呂文婉討論鬼月禁忌。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

然而，關於穿著的禁忌色系讓呂文婉感到哭笑不得，因為這3種顏色正是她日常穿搭與生活中的主色調。她幽默地表示，自己一打開衣櫃，多數非黑即白，根本難以避開。隨後，她話鋒一轉，以一句話作為總結，直言：「人比鬼更恐怖。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示認同。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

