快訊／謝震廷親揭「失聯內幕」！認負債欠薪...絕望吞19顆藥：沒力氣了

▲ 謝震廷發文回應。（圖／翻攝自謝震廷IG）



記者翁子涵／綜合報導

曾獲金曲新人的31歲歌手謝震廷近年來狀況不斷，接連鬧出惡鄰擾民、遭指控賣假琴，去年還因與前女友口角，在街頭亮刀意圖傷人，遭警方壓制後送醫，形象重創，日前22日更被音樂人范揚景發文協尋，「請如果有遇到創作歌手謝震廷的人請立即聯繫我！」疑似合作上出了問題，對此，謝震廷沈默1天後，終於發文回應。

謝震廷近日無預警斷聯近一週，讓歌迷與親友焦急不已，他親上火線說明，坦言失聯主因是精神藥物不慎用罄，謝震廷透露，他每日需服用近十九顆精神藥物才能「正常」生活，為避免做出傻事，只能逼迫自己強制睡眠，導致對外失聯，並為此向所有關心他的人表達歉意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於被音樂人范揚景點名，謝震廷表示：「聽伴侶說是今年 3 月 22 日演唱會的 Band Leader，因為生活也不容易，最後忍不住才會採取這樣比較激進的方式，我完全可以理解，也並不責怪他，畢竟是我拖欠薪水，有錯在先，雖然我已儘可能想辦法籌錢，包括變賣自己工作的器材、吉他（其實我只剩下一把吉他而已），或甚至先停止繼續錄製新作品，轉而開班授課。」

他表示這期間也開始在陸續還款給先前拖欠的薪資給工作夥伴們，「他們都表示願意理解，且也願意等候，且其實我真籌到錢後，也會再補上一筆賠償金，以補償他們的耐心等候，我真的非常非常努力，但此刻的我，真的沒有力氣了。」

謝震廷最後也無奈表示，會趁仍在人世之際，將該還清的、該給的都完成，未來則「聽天由命」。他向擔心的粉絲致歉，強調自己沒事、按時服藥，只是對人性感到失望。

謝震廷IG全文:

大家午安，我是震廷。今天是 2025 年 8月 23 號，非常抱歉消失了接近一週時間，原因是因為我的精神藥物不小心吃完了，而我一天必須服用約莫十九顆精神藥物，才有辦法“正常”地生活下去，為了不犯傻事，我會逼迫自己強制睡眠，以避免憾事發生，所以才導致失聯，真的非常抱歉，讓你們擔心了。

⠀

非常謝謝我現在親愛的朋友們，以及我現在貼心的另一半，謝謝他們願意幫忙我去拿藥，即便醫師已經多次警告我的藥物劑量實在太高，必須減藥，但在我從親友口中得知自己這幾天又上了負面新聞，且媒體們依舊誇大其詞並散播不實言論，我舉白旗投降，我實在不知道該怎麼辦，也完全沒有了脾氣，只感到百般無奈。

⠀

這個世界上唯一公平的事，就是死亡，雖然我寫了好多鼓勵大家勇敢活著的歌曲以及文章，甚至是各大正義且公正的雜誌媒體專訪。但死亡的陰影，在這十幾年來，始終如一縈繞在我的耳畔，其實光是活著，我就已經感到非常吃力了。

⠀

這次之所以會再有負面新聞爆出，聽伴侶說是今年 3 月 22 日演唱會的 Band Leader，因為生活也不容易，最後忍不住才會採取這樣比較激進的方式，我完全可以理解，也並不責怪他，畢竟是我拖欠薪水，有錯在先，雖然我已儘可能想辦法籌錢，包括變賣自己工作的器材、吉他（其實我只剩下一把吉他而已），或甚至先停止繼續錄製新作品，轉而開班授課，且期間也開始在陸續還款給先前拖欠的薪資（包括 Band Leader 先生），給我的工作夥伴們，他們都表示願意理解，且也願意等候，且其實我真籌到錢後，也會再補上一筆賠償金，以補償他們的耐心等候，我真的非常非常努力，但此刻的我，真的沒有力氣了。

⠀

我其實不知道接下來該怎麼辦，好像也只能繼續努力籌錢。所以那些惡意誹謗或扭曲我人格的新聞報導，我也已經無感且無所謂，畢竟那是他們的工作，每個人也都有自己的難關要過，所以就任憑他們去寫，只要他們也能夠健康、平安且溫飽就好，畢竟現在的我，對大多數不明所以的人來說，就是一個十惡不赦，該死的罪人。

⠀

不過有件事情還是想澄清一下，我其實沒有興趣去看那些顛倒是非的新聞，但還是不小心瞥見了一些很聳動的標題與封面⋯ 只是想問問大家，若我真的刺殺前女友，那我還有辦法在這幾年發行新作品、舉辦演唱會，甚至在這裡和大家話家常嗎？我想，這並不是一個很艱深的問題，我也不想再多作些無意義的解釋，畢竟信我的人不必解釋，不信我的人更不需要浪費生命解釋。

⠀

有好多話想說，但一時之際不知道該說什麼，晚點還要錄 Backing Track 給願意信任我的學生們，只是我認真覺得活著好難，當一個真誠且善良的人好難，在資本主義的世界裡生存好難，但我還是得趁還留在人世間的時候，把該還清的還清，該給的給完，至於往後，就聽天由命吧。

⠀

對不起，讓你們擔心了，我沒事，也按時服藥了，我只是對於自己與人性，感到很失望而已。