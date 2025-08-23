直擊／《鬼滅之刃》本尊來了！「炭治郎、水柱現身」千人擠爆信義區

記者吳睿慈／台北報導

超人氣動畫《鬼滅之刃無限城篇》在台熱播中，片商木棉花把竈門炭治郎聲優花江夏樹、富岡義勇聲優櫻井孝宏請到台灣宣傳，兩人23日下午3點30分左右現身信義區紅毯，近千人潮擠爆現場，歡呼聲與尖叫聲四溢，粉絲的熱情感染著兩人，花江夏樹幽默直呼「大家都可以去當鬼殺隊了！」

▼▲花江夏樹踏上紅毯與粉絲互動。（圖／記者李毓康攝）



聲優花江夏樹、櫻井孝宏於23日來到信義區出席粉絲見面會，兩人穿著輕便的服裝踏上紅毯，身後還有炭治郎與禰豆子的人偶隨行，引起現場千名粉絲陣陣驚呼，花江夏樹感謝粉絲的熱情：「大家在這麼熱的天氣來到這裡，這次我第二次來台灣，感覺更加喜歡台灣了。」

▲花江夏樹稱讚粉絲「都可以去當鬼殺隊了」。（圖／記者李毓康攝）



▲櫻井孝宏稱讚粉絲的熱情跟夏天一樣。（圖／記者李毓康攝）



現場氣溫高達36度，櫻井孝宏也說：「就像花江說的一樣，現在是夏天很熱，但大家的熱情跟夏天一樣熱。」花江夏樹逗趣接話：「感覺都可以去當鬼殺隊了。」看到台下站滿粉絲，他感性表示「一開始沒想過我可以參與《鬼滅之刃》這個系列這麼長久的時間，也沒想到會這麼受到歡迎，這算是給長久以來的自己一個獎勵。」

櫻井孝宏飾演「水柱」富岡義勇，他說道：「一轉眼6年時間過去了，一開始沒想過《鬼滅之刃》會是這麼盛大的作品，因為有大家支持才能走到這裡。」