宋昰昀霸凌爆料者嗆「返韓正面對決」！　律師團：費用全宋昰昀出的

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員宋昰昀2024年捲入校園霸凌爭議風暴。近日自稱受害者的同學A氏宣布將對宋昰昀追加提告，並強調將親自入境韓國接受調查。

外送稿用　▲▼宋昰昀。（圖／翻攝自Instagram／hayoonsong1202）

▲宋昰昀去年遭指控是霸凌加害者。（圖／翻攝自Instagram／hayoonsong1202）

宋昰昀的法律代理人「法務法人知音」22日回應媒體表示，A氏之所以決定回韓，正是因為宋昰昀方面為了促使其盡快接受調查，承諾全額支付機票、住宿與交通費等費用。律師團隊強調，已準備好針對A氏的各項主張逐一查證並應對。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A氏則在網路發文反駁，指控宋昰昀一方將他描繪為「通緝犯」與「嫌疑人」，此舉是基於虛假事實的人格謀殺，他表示將展開民刑事訴訟，並向律師協會申請紀律處分，進而回憶2024年4月自己曾出演節目《事件班長》，首次公開宋昰昀霸凌往事。宋昰昀方面沉默一年後，在2025年3月提告，但調查機關最終在5月以「中止調查」及「中止嫌疑人」結案。

此後，A氏雖提出和平解決方案，甚至送交「終結文」，但宋昰昀方面卻被爆要求他必須寫下一份「虛假自白的公開道歉書」。在他拒絕後，宋昰昀一方於7月22日以「誣告罪」再次追加提告。A氏強調，自己從一開始便希望和平解決，卻不斷被對方曲解，最終決定自願回韓接受調查。

事實上，宋昰昀過去在電視劇《和我老公結婚吧》中飾演狠毒小三，人氣正高時卻被爆出學生時期曾是校園惡霸，男同學A氏聲稱遭她叫到公園，被連續打了將近90分鐘耳光。事件曝光後，宋昰昀演藝事業全面停擺，形象跌落谷底。

雙方爭執持續一年多。宋昰昀曾反咬A氏不願入境接受調查，甚至稱他已淪為「通緝犯」，不過A氏出示與警方的對話紀錄，強調自己並未拒絕配合，「指名通報」與通緝不同，純屬行政手續，且當年還有目擊者能證明施暴事件。

A氏近期表示，自己本想和平收場，甚至提出讓宋昰昀「有尊嚴退場」的方案，卻被對方要求寫一份虛假的自白道歉書。他拒絕後，反遭追加提告，最終決定返韓「正面對決」，並預告將以誣告罪、名譽毀損、虛假事實名譽毀損與強迫罪等罪名反告宋昰昀，連同其律師一併提告，案件終於迎來新進展。

關鍵字

宋昰昀

