才剛和粿粿傳婚變　范姜「甜擁啦啦隊女神」畫面曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

來自職籃啦啦隊的俐蓁Lizhen，不只外型甜美、身材火辣，更展現創作實力，繼〈後來的後來〉、〈Slow Motion〉後，再推全新唱跳單曲〈遇見愛〉，她親自填詞，靈感三天完成，形容「愛情就像夏天一樣的冒險，浪漫又帶點勇敢」，首度挑戰唱跳則找來嘻小瓜編舞、斯辰執導MV，並與男主角范姜彥豐上演甜蜜互動。

▲▼ 俐蓁的新歌MV請到范姜彥豐出演。（圖／XG娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

MV故事設定為「愛情小旅行」，俐蓁Lizhen笑說：「范姜真的太帥了，要看著對方眼睛笑跟互動，緊張到整個人非常僵硬，還好范姜很專業，很會帶氣氛，覺得范姜是一個很溫暖又穩重的人。」兩人在MV中除了聊天、牽手的互動外，俐蓁Lizhen還有轉圈笑著撲進范姜懷裡的畫面，她開玩笑表示「還好我把持得住，不然我差點愛上！」

不過拍攝過程卻一波三折，光延期就四次，還挑戰唱跳加演戲的極限，甚至有唯美的浴室戲。兩天拍攝中，她一度因壓力在妝髮時崩潰大哭，沒想到好姐妹們把她哭的樣子記錄下來，讓俐蓁Lizhen覺得好氣又好笑，「因為我是知道他們都是愛我的，他們也知道我需要釋放，哭完就好了」。

▲▼ 一票啦啦隊姐妹現身力挺俐蓁的新歌MV。（圖／XG娛樂提供）

而她在練舞過程更是「兩秒崩潰一次」，除了要兼顧唱歌穩定度，還得記動作與走位。幸好在舞蹈老師嘻小瓜與好姐妹黑黑幫忙下，僅兩天就完成所有舞序，甚至設計了「追愛舞」，加入多個愛心姿勢與俏皮手勢，讓她直呼收穫滿滿。MV最後除了嘻小瓜入鏡，啦啦隊姐妹們也現身力挺她，讓俐蓁Lizhen感動說：「一個人的舞台只有光，一群姐妹一起就是星空。」